S třemi novými posilami a dalšími pěti hráči, kteří přišli na zkoušku, zahájili hodonínští hokejisté přípravu na ledě. Trenér Aleš Bachánek je s s doplněním kádru spokojený. „Všechny tři nové posily do kabiny velmi dobře zapadly. Všichni dostanou prostor, aby ukázali, co v nich je,“ řekl Bachánek pro klubový web.

Fanoušci na sociálních sítích pozitivně reagovali především na překvapivý návrat hodonínské legendy Petra Peše, který se vrátil po roční pauze. „S Petrem jsme se domluvili, že si s námi dá čtrnáct dní a pak si řekneme co dál. Je to hlavně na něm a na tom, jak to bude on sám cítit. Na konci srpna si sedneme a pobavíme se, jak to vidí a cítí,“ prozradil kouč.

Ofenzivní posilou může být i Slovák Dominik Michalica. „Je to zkušený útočník, který sbírá body. Dlouho hrál ve Švédsku, může být velkým přínosem,“ podotkl Bachánek.

Hodonín pravděpodobně rozšíří i obranné řady. Na testech jsou hned tři noví beci. „Jegor Dolkart je běloruský zkušený obránce, kterých není nikdy dost. Branislav Krigovský s Adrianem Pavlovem naposledy hráli společně za Kežmarok s ozvali se nám sami, že by to chtěli u nás zkusit,“ netajil lodivod.

O místo v sestavě bojuje i bývalý hrč Baníku Dominik Směřička. „V Krajské lize podává vyrovnané výkony, s druhou ligou má zkušenosti a chce se poprat o místo,“ uvedl Bachánek.

Už v pátek čeká hokejisty SHKM na tréninku modelové utkání. „Po něm si uděláme první hodnocení,“ pravil stratég.

Pro nový druholigový ročník mají v Hodoníně jasné ambice. „Říct si, že chceme zopakovat nebo vylepšit loňské třetí místo by bylo pěkné, ale nejdůležitější bude, abychom se dostali do první sedmičky. Tím si zajistíme play-off a v nadstavbě budeme hrát spoustu těžkých zápasů s kvalitními týmy,“ dodal Bachánek.