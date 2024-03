Smutek. Hodonínští hokejisté vypadli z osmifinále play-off druhé ligy po dramatické bitvě s Novým Jičínem. Ten díky vítězné brance Rostislava Olesze v devatenácté minutě prodloužení zvítězil 3:2 a stejným výsledkem ovládl i sérii na zápasy. „Bylo to strašně těžké utkání. Vůbec jsme se tam nemohli dostat, soupeř dobře bránil, má zkušené hráče, kteří takhle umí hrát,“ řekl hodonínský trenér Aleš Bachánek pro klubovou televizi.

Hodonínský kouč Aleš Bachánek bere vyřazení z osmifinále play-off jako neúspěch. | Foto: pro Deník Jaroslav Kicl

Rozhodující duel se pro SHKM nevyvíjel vůbec dobře, po dvou třetinách Nový Jičín vedl 2:0. „Měli jsme dost šancí, které jsme neproměnili. Naopak co měl soupeř šanci, to dal. I když to bylo trošku se štěstíčkem, ale s tím nic neuděláme,“ krčil rameny kouč.

Ve strhující závěrečné třetině se domácí po brankách Matěje Nováka a Adama Bachánka dočkali vyrovnání. „Od třetí třetiny jsme byli jasně lepší, napadaly nám tam i góly. Škoda, že jsme na konci zápasu nedali ještě jeden, mohlo být rozhodnuté. Neudělali jsme v té třetině jedinou chybu, pořád hráli v našem útočném pásmu a soupeře k ničemu nepustili. Bohužel všechny puky se odrážely k hostům, chybělo nám štěstí,“ tvrdil Bachánek.

Krutý trest přišel na konci prodloužení, když Hodonínu ukončil sezonu vítěznou trefou Olesz. „Rozhodla jedna jediná chyba. Blbě se odrazil nahozený puk, zůstal tam volný hráč Jičína, který rozhodl,“ popsal stratég gólový okamžik.

Přestože sportovní neúspěch hodně bolel, ve středu se na hodonínském zimním stadionu přepisovala historie. Páté osmifinálové utkání totiž sledovala klubová rekordní návštěva 1738 diváků. „Všechny domácí zápasy tady byla nádherná atmosféra. Úplně si dovedu představit, co by tady bylo v sérii s Vyškovem. Je to obrovská škoda. Fanouškům moc děkuju za celou kabinu, za to kolik jich bylo i jak nás povzbuzovali. Na druhou ligu je to komfort,“ zdůraznil Bachánek.

Podle něj mohla za vyřazení horší produktivita jeho celku. „Nový Jičín je strašně těžký soupeř, byl na nás dobře nachystaný. Poprvé jsme byli v pozici, kdy jsme museli hrát a tvořit, soupeř nám to jen kazil a čekal na brejky. Největší problém jsme měli se střílením branek. V každém zápase jsme Jičín přestříleli na střely, ale góly nám tam nepadaly,“ podotkl.

Baníku navíc skoro ve všech duelech nevyšel vstup do utkání. „Ani v jednom zápase jsme nebyli špatní, bohužel jsme kromě jednoho zápasu vždycky prohrávali a museli pak dotahovat. To byla přesně voda na jejich mlýn. Kdybychom dali na začátku každého zápasu dva góly, dopadlo by to úplně jinak,“ netajil Bachánek.

Jak hodonínský lodivod hodnotí skončený ročník? „Vyřazení beru to jako neúspěch, chtěli jsme se dostat co nejdál. Na druhou stranu nás celou sezonu trápily zranění, odchody hráčů, pak jsme nemohli sehnat obránce. Proto beru třetí místo v základní části jako úspěch, to jsme vůbec nečekali,“ pravil.

Zda bude i v příští sezoně pokračovat na lavičce SHKM však nepotvrdil. „Zatím nemůžu říct, protože nevím. Ještě jsme se o tom nebavili,“ uzavřel Bachánek.