Odchovanec hodonínského hokeje Stanislav Balán v dresu extraligových Karlových Varů.Zdroj: Deník/Jan Čech

Stanislav Balán, hráč SHK v letech 2004-2005 a 2019-2022

Co říkáte na zánik SHK Hodonín?

"Jelikož jsem tam poslední tři roky hrál, tak vím jak to v klubu fungovalo, proto mě konec nepřekvapuje. Spíš jsem něco takového očekával."

Druhá liga v Hodoníně zůstane, postoupil do ní druhý hodonínský klub SHKM. Jakou mu předvídáte budoucnost?

"Těžko říct. Hodonínskému hokeji přeju, aby se dostal aspoň do první ligy, ale otázkou je, zda se to dá bez mládeže dělat. Pokud mužstvo nemá mládež, kterou do budoucna zapojí do mužského týmu, nemá dlouhého trvání. Přesně na to doplatila paní Gajošová. Hodonín má na to, aby se tu hrála vyšší soutěž, ale musí se zlepšit práce s mládeží. V opačném případě to dopadne stejně jako s SHK."

