„To, co se dělo na začátku a zejména pak v posledních třech dnech aukce, to byla prostě jízda a konečný výsledek je z říše snů,“ okomentoval průběh dražby na klubovém webu předseda SHKM Baník Hodonín Karel Lidák.

„Konečná suma přesahující 137 tisíc je naprosto skvělá! Když si uvědomíme, že hrajeme „jen“ druhou ligu a připočteme-li k tomu, že Hodonínsko není zrovna nejbohatší region, tak se opět ukázalo, co pro celé město a jeho okolí lední hokej, jakožto obrovský a přetrvávající společenský fenomén, znamená,“ pokračuje.

„Před fanoušky, hráči, našimi partnery a sponzory i před všemi, kdo se do aukce zapojili, smekám klobouk, protože všichni společně se podíleli na tom, že se podařilo na dobrou věc získat tak krásnou sumu,“ cení si.

Vyvolávací cena každého dresu byla stanovena na 1 499 Kč. „Před začátkem dražby jsem si tajně přál, abychom dosáhli na hranici sedmdesáti tisíc korun. Po týdnu jsem velmi optimisticky odhadoval, že by se celková suma mohla blížit 110 tisícům. Ta konečná částka ale vyrazila dech nejen mně, ale myslím, že většině lidí,“ míní funkcionář.

Pro mnohé fanoušky bylo asi velkým překvapením, že největší suma nepadla za dres, ale za puk podepsaný Jakubem Sajdlem a Martinem Šťovíčkem, za který úspěšný dražitel zaplatil 10. 328 korun.

„Ten puk se moc povedl a je to jedinečný kus. Měl jsem na něj také zálusk, ale nakonec se mi podařilo vydražit alespoň dres, který už čeká na zarámování a má připraveno své místo v mé kanceláři v práci,“ prozrazuje úspěšný dražitel dresu, jenž bude stejně jako všechny ostatní dražené předměty opatřen certifikátem pravosti.

Krajská hokejová liga: Hodonín prohrál v Blansku 0:5 a je bez play-off

Předseda Baníku do aukce zapojil i několik svých známých. „Všichni v mém okolí celou akci od začátku velmi dobře přijali. Já, ale i další členové klubu, jsme měli jen samé pozitivní ohlasy. Pár mých známých a přátel se do dražby osobně zapojilo. Bylo to zábavné sledovat, jak se navzájem přetahujeme. Pro dobrou věc jsme se doslova nadchli a aukci jsme prožívali až do posledního příhozu,“ usmívá se.

Kompletní výtěžek z aukce dresů z projektu Hokej proti rakovině věnuje slovácký oddíl dialyzačnímu středisku Nemocnice TGM Hodonín, které díky štědrým dražitelům obdrží 137.128 korun.

„Projekt Hokej proti rakovině se povedl nad naše očekávání. Nebyl to náš první projekt s charitativním podtextem a rozhodně nebyl ani posledním. Pomáhali jsme po tornádu a to jak finančně tak i fyzicky při odklízení škod, pomohli jsme rodině Matýska Bartoníka přispět na koupi nového automobilu, podpořili jsme maminky s dětmi, které se do našeho kraje uchýlily před válkou… A v tomto trendu chceme i nadále pokračovat,“ dodává Lidák.

Autor: Jan Hochman