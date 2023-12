Hokejisté Hodonína závěrečný duel v roce 2023 výsledkově zvládli. Drtiči sice v dohrávce 25. kola východní skupiny druhé ligy prohrávali doma s Novým Jičínem 0:2, díky parádnímu obratu a brankám Luži, Krejčího a Macha zvítězili 3:2 a upevnili si třetí místo. Předsilvestrovský triumf si na Zimním stadionu Václava Nedomanského vychutnalo 1200 diváků.

„Jsem rád, že jsme zápas zvládli za tři body. Chtěli jsme diváky potěšit dobrou hrou i vítězstvím, ale do poloviny zápasu jsme se nemohli dostat do hry a trápili se,“ říká kouč Baníku Aleš Bachánek.

S úvodní částí rozhodně spokojený nebyl. „Do zápasu jsme vstoupili špatně. Udělali jsme hodně individuálních chyb, hráči si neplnili svoje věci. Nepokryli jsme prostor před naší brankou, nedobruslovali jsme hráče,“ zlobil se na svěřence Bachánek.

Slováckému celku k obratu pomohlo stažení sestavy na tři formace, zlepšený pohyb a zvýšený důraz před hostujícím gólmanem Hořejším. „Kluky jsem nabádal, ať do něj chodí, dorážejí střely, protože mu všechno vypadávalo. Taky jsme z toho dali dva góly,“ připomíná Bachánek.

Jeho tým za nepříznivého stavu 0:2 nakopla kontaktní branka Luži v oslabení. Ve 48. minutě srovnal Krejčí a parádní obrat vzápětí završil Mach.

Na výhře Baníku má znovu obrovskou zásluhu brankář Dominik Piták, který zneškodnil soupeři většinu střel a hned několik gólových šancí Ďáblů.

„Musím říct, že jsme dnes odehráli dobrý zápas. Jen je škoda, že jsme si z Hodonína neodvezli žádný bod. Hráli jsme dobře do obrany, mrzí nás neproměněné šance, kterých bylo hodně a mohly zápas rozhodnout,“ uvedl hrající trenér Nového Jičína Petr Kuboš. S nezvyklou rolí se zatím sžívá. „Je to trošičku nezvyk, ale myslím si, že jsme si funkce během zápasu rozdělili. Nebylo to všechno na mně. Kluci mi hodně pomohli, takže si myslím, že v tomhle nebyl žádný problém,“ pronesl zkušený bek.

Hokejisté Hodonína (bílé dresy) v dohrávce 25. kola druhé ligy zdolali Nový Jičín 3:2.Zdroj: SHKM Baník Hodonín, Jakub Formánek

Severomoravané vstoupili do utkání lépe. Hned v úvodu utkání selhal v úniku Maliník. Následně neuspěl Tarnoczy a neujala se ani teč Konečného.

Celek ze Slovácka zahrozil až v 11. minutě, ale Weintritt s Talafou na připraveného gólmana Hořejšího nevyzráli.

Ďáblové byli v první třetině nebezpečnější. Konečného po přečíslení skvěle vychytal Pitá, který inkasoval až v čase 16:56. Střelu Hrušky usměrnil nad rameno hodonínského brankáře veterán Olesz.

Novojičínští udeřili do první sirény ještě jednou. Prosadil se Handl. Hodonín vrátil do hry Luža.

Hra se následně výrazně přitvrdila. Za napadení šel pykat Hložánek, ale Ďáblové ani svou čtvrtou přesilovou hru v utkání nevyužili.

Hosté drželi náskok ještě na začátku závěrečné části. Vedení mohli několikrát navýšit, ale Konečný stejně jako Olesz neuspěl a trestné střílení Květoně bravurně zneškodnil hrdina Piták.

Baník těžkou chvíli přečkal a ve 48. minutě skóre srovnal. Při dorážce udeřil důrazný Krejčí. Hodonín se zvedl a vzápětí udeřil znovu. Střílenou přihrávku Dobiáše dopravil za brankovou čáru Mach. Hosté protestovali, podle nich totiž dopravil útočník Baníku kotouč do sítě pomocí brusle.

Sudí ale branku uznali.

Ďáblové to v závěru utkání zkoušeli v šesti. Chvíli hráli dokonce při vyloučení Dobiáše šest na čtyři, ale Baník v bráně držel vynikající Piták, který zneškodnil všechny nebezpečné pokusy Ďáblů.

V samotném závěru však domácí brankář chyboval. Piták dlouho váhal s rozehrávkou a následně předložil puk Oleszovi, který křižným pasem našel Konečného. Nejlepšímu novojičínskému střelci však střela do odkryté brány nevyšla a Hodonín si už své těsné vedení pohlídal.

„Bylo to poprvé v životě, co jsem prožil infarktový stav,“ prohodil s úsměvem kouč Bachánek.

Jeho tým vstoupí do nového roku ve středu 3. ledna, kdy doma vyzve v derby Techniku Brno.