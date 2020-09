Drtiči si v první třetině vypracovali dvoubrankový náskok. V polovině utkání se hosté proměněným trestným střílením dostali na kontakt, ale Baník žádné drama nepřipustil. Vzápětí totiž zeleno-černí dvěma slepenými góly odskočili na rozdíl tří branek. Pohodlný náskok domácí osm minut před koncem utkání ještě pojistili pátou trefou.

SHKM Hodonín - Štika Rosice 5:1 Branky: 10. Polák (Sajdl, Polesný), 20. Borot (Chalupa), 33. Polák (Sajdl, Polesný), 33. Jajcay (Borot), 52. Dufek A. (Crlík) – 31. Polzer (TS).

"Všechny góly jsme dali po krásných akcích. Nastavili jsme taktiku, kterou kluci dodržovali, zápas jsme perfektně rozehráli a po první třetině jsme vedli 2:0. Rosice nic nezabalily, a naopak na nás od druhé třetiny vletěly. Kluky jsem na to upozorňoval, že to tak bude, ať hrajeme jednoduše a budeme těžit z protiútoků. Rosice snížily na 2:1 a měly víc ze hry. My jsme potom odskočili během chvilky na 4:1 a tím jsme trošku otupili jejich nápor, a naopak ze hry jsme měli víc my a vydrželo to tak až do konce utkání. Kluky bych chtěl pochválit za dobrý a zodpovědný výkon, na který budeme chtít navázat v sobotu v Brumově," uvedl trenér Michal Kuba.

JAN HOCHMAN