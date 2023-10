Potvrdili středeční výhru z Havlíčkova Brodu, do tabulky zaknihovali další tři body. Hokejisté Hodonína při letošní domácí druholigové premiéře skolili lídra z Nového Jičína, vedoucí Ďábly přetlačili 3:2 a v tabulce východní skupiny se posunuli na čtvrté místo. Dramatický sobotní duel rozhodl 58 sekund před koncem překvapivou střelou Jiří Karafiát.

Hokejisté Hodonína slaví druhou výhru v letošní sezoně. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Zatímco nastraně Hodonína zavládlo velké veselí, soupeř opouštěl led se svěšenými hlavami.

„Na naší straně panuje opravdu velká frustrace. Hráli jsme dobrý celoplošný hokej, s kompaktností a defenzivou jsem byl velice spokojený. Jen si myslím, že jsme mohli více střílet a být agresivnější. Hodonín jsme ale nepustili do nějakého dlouhého tlaku. Vedli jsme, soupeř utkání otočil, ale byli jsme schopni vyrovnat a vrátit se zpět do zápasu,“ hodnotí duel hostující kouč David Dostál.

„Dnes nás srazily individuální chyby, které se hromadily. Takovou branku, navíc v poslední minutě, bychom nikdy neměli dostat. Všechny to mrzí a věřím, že to pro nás bude ponaučení do budoucna. Tohle by se nám nemělo stávat a takové zápasy se musíme naučit vyhrávat. Teď se musíme dobře připravit na středeční zápas proti Havířovu, který bude ještě těžší,“ dodal Dostál.

Domácí vstoupili do utkání aktivně a v první třetině byli jednoznačně lepším týmem. Drtiči si vypracovali i několik slibných šancí, ale i přes jasnou střeleckou převahu (10:4) skončilo úvodní dějství bezbrankovou remízou.

V úvodu prostřední části hráli hosté přesilovku, kterou zeleno-černí sice ubránili, ale vteřinu po návratu vyloučeného Bachánka se ďáblové dostali do vedení. Handl nastřelil puk na Pitáka a vyraženou střelu pohotově uklidil do sítě.

Domácí mohli vyrovnat nejprve při hře čtyři na tři a pak i v pokračující přesilovce pět na tři, ale Hořejší dál držel čisté konto. Hosté přečkali i další šance Karafiáta nebo Luži. Zasloužené vyrovnání přišlo až ve 40 minutě, kdy Luža využil zaváhání hostujícího beka, natlačil se před Hořejšího a mezi betony poslal kotouč za brankovou čáru.

Po změně stran pádil na domácí branku Gebauer, ale Piták vytáhl ukázkový zákrok lapačkou. Hodonínský gólman si pak poradil i s šancí Zdeňka.

Ve 48. minutě mohl přidat druhý gól v zápase Luža, jeho střela ale mířila nad. Hodonínský forvard se ale druhého zásahu přeci jen dočkal. Necelých sedm minut před koncem se k němu odrazila Dobiášova střela a vytáhlý útočník Baníku nadvakrát překonal Hořejšího. Baník tak v čase 53:14 poprvé v zápase vedl.

Nový Jičín ovšem ztrátu stačil umazat. Brejk tři na jednoho vyřešil přesnou ranou Tarnoczy. Baník ale vyrovnání do kolen nesrazilo. Osmapadesát vteřin před třetí sirénou dostal do jízdy puk Karafiát, za modrou čarou udělal kličku obránci a překvapivou střelou po ledě našel škvírku mezi Hořejšího betony.

Hosté to pak ještě zkusili se šesti hráči v poli, ale Baník si už podruhé těsný náskok nenechal vzít. Drtiči tak porazili doposud suverénní Nový Jičín 3:2 a poskočil na čtvrtou příčku tabulky východní skupiny 2. ligy. Už ve středu 4. října se představí opět na domácím kluzišti, soupeřem Baníku bude tentokrát brněnská Technika.

2. hokejová liga, 3. kolo -

SHKM BANÍK HODONÍN - HK NOVÝ JIČÍN 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 40. Luža (Polesný, Bílek), 54. Luža (Dobiáš), 60. Karafiát (Dobiáš, Rauš) - 24. Handl (Gebauer), 58. Tarnoczy (Geidl). Rozhodčí: Čech - Kučera, Jurčík. Vyloučení: 2:4, navíc Berka (Nový Jičín) 10 minut. Bez využití. Střely: 35:23. Diváci: 712.

Hodonín: Piták (Dolíška) - Zorko, Němec, Vyrůbalík, Rauš, Polesný, Bílek - Karafiát, Luža, Dobiáš - Bachánek, Sajdl, Novák - Dufek, Weintritt, Hložánek - Krejčí P., Laciga, Štědrý. Trenér: Aleš Bachánek.

Nový Jičín: Hořejší (Klimek) - Báchor, Holáň, Hruška, Hanák, Kuboš, Andrýsek, Hladiš - Konečný, Flok, Sluštík - Tarnoczy, Geidl, Zdeněk - Gebauer, Handl, Berka - Juříček, Hilšer. Trenér: David Dostál.