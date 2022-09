Brankáře Dolíška známému funkcionáři doporučil někdejší extraligový gólman a nyní hráčský agent Tomáš Vošvrda. „Chci podávat co nejlepší výkony a ukázat, co ve mě je. Věřím, že se nám s týmem podaří urvat co nejlepší umístění a povede se nám dostat do play off a třeba i do finále. Tým a celkově partu tady máme super, takže věřím, že můžeme uspět,“ uvedl na klubovém webu Dolíšek.