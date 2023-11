Dva body pro zesnulého Františka Krejčiříka! Hokejisté druholigového Hodonína uctili památku nedávno zesnulého bývalého brankáře a trenéra domácí vydřenou výhrou nad Vyškovem 3:2 v prodloužení. Vyrovnaný duel v 63. minutě rozhodl útočník Vojtěch Dobiáš, který posunul Baník na třetí místo východní skupiny. Soupeř je druhý.

Hokejisté Hodonína slaví výhru nad Vyškovem. | Foto: SHKM Baník Hodonín, Adam Krátký

„Duel hodnotím kladně. Pro diváky to byl pěkný zápas, na druhou ligu jeden z nejkvalitnějších. Utkání bylo strašně vyrovnané, šance byly na obou stranách. Vyzdvihnout musím oba gólmany. Potvrdili, že jsou kvalitní, těžko se jim dávají branky. Mně se strašně líbilo prodloužení, které bylo útočné. Nakonec jsme byli šťastnější,“ zhodnotil duel hodonínský trenér Aleš Bachánek.

Vyškov dělbu bodů bral. „Určitě nejsme zklamaní. Remíza je zasloužená,“ míní hostující kouč Michal Konečný. „V prodloužení jsme nedali dvě tutovky, soupeř byl šťastnější,“ přidal.

Na rozdíl od kolegy se mu ale hokej příliš nelíbil. „Od obou týmů to bylo takové udřené, upachtěné. My máme velkou marodku, trošku se trápíme. Ze zápasu jsem měl trošku obavy, kluci to ale zvládli dobře,“ uvedl Konečný.

„Bylo vidět, že nám ke konci docházejí, protože to nyní táhneme na osm útočníků. Soutěž je náročná, Hodonín je velice silný mančaft, taky hraje na špici. Byl to bojovný hokej. Před takovou kulisou je vždycky radost hrát. Škoda, že v soutěži není víc týmů, kde chodí tolik lidí,“ prohlásil bývalý kouč Drtičů.

Vyškov může jihomoravskému rivalovi podporu věrných fandů jenom závidět. I když Konečného parta se nemůže doma opřít od početné publikum, přesto se znovu drží v tabulce nahoře a nyní je druhá, o bod před třetím Hodonínem.

„S umístěním jsme samozřejmě spokojení, výkony jsou ale nahoru a dolů. Je to ale druhá liga, takže nemůžeme po klucích chtít, aby hráli každý zápas excelentně,“ dodal Konečný.

Úvodní buly jubilejního desátého derby Baníku s Vyškovem bylo o malou chvilku zpožděno. Zápasu 19. kola totiž předcházel krátký ceremoniál, během kterého hodonínský klub uctil památku Františka Krejčiříka, legendárního trenéra brankářů, který v pátek 24. listopadu ve věku 82 let zemřel.

Samotné utkání začalo pěkně svižně a oba týmy byly od prvních minut hodně aktivní. Skóre se poprvé změnilo v 9. minutě, kdy se do přihrávky zpoza branky opřel mezi kruhy Weintritt a propálil Šarmana ve vyškovské brance.

Hosté srovnali krok velmi brzy. Popelka obkroužil hodonínskou branku a s pomocí vzdálenější tyčky vyrovnal z velkého úhlu na 1:1.

Další gólová radost přišla až na konci prostřední části. Po Dobiášově přihrávce se prosadil Karafiát.

Těsný náskok drželi svěřenci trenéra Bachánka až do 53. minuty. Špatného střídaní domácích využil k rychlému protiútoku Lehečka, jehož bekhend se od Pitákova betonu odrazil přímo před přijíždějícího Seberu, který procedil kotouč do sítě.

Zápas za nerozhodného stavu 2:2 dospěl až do prodloužení, ve kterém o vítězství a druhém bodu pro Baník rozhodl v čase 63:34 Vojtěch Dobiáš.

Baník odčinil nepovedený výkon z Opavy, doma po velmi dobrém výkonu porazil Vyškov a v tabulce poskočil ze čtvrté na třetí příčku. Další zápas čeká na tým kapitána Sajdla už v sobotu, kdy opět doma přivítá rozjetý Šumperk.