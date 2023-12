Hokejisté Hodonína získali na konci roku nového útočníka. Vedení Baníku se na spolupráci dohodlo s ukrajinským útočníkem Davidem Sibilevičem. Dvacetiletý rodák z Kyjeva si premiéru odbyde už v sobotním domácím duelu s Novým Jičínem.

Hokejisty druholigového Hodonína posílil ukrajinský útočník David Sibilevič. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Urostlý Sibilevič stihl přes svůj mladý věk odehrát už šedesát zápasů v nejvyšší ukrajinské lize. Loni se ale vydal za moře, kde pokračoval v juniorské soutěži i letos. V roce 2022 se s juniorským týmem Ukrajiny umístil v divizi 1B MS na druhém místě za suverénním Slovinskem.

„David se s týmem připravuje už téměř dva týdny a byl nám nabídnut stejnou agenturou, která nám v minulé sezoně doporučila Fyodora Yarovinského. Je to urostlý hráč, pravák. Vzhledem k tomu, že nám odchodem Jiřího Karafiáta vypadl hráč z přesilovek, měl by nám pomoci tuto pozici nahradit. Potřebujeme zvýšit důraz v útočné třetině. Je to hráč ukrajinské národnosti, tudíž se jej netýká vízová povinnost a má volný přístup do České republiky,“ uvedl na klubovém webu manažer SHKM Baník Hodonín Martin Vyrůbalík.

Někdejší kapitán extraligové Olomouce nevylučuje ani další posílení mančaftu. „Davidem jsme doplnili útočníky do počtu, který jsme chtěli mít. Uvidíme, jak se situace vyvine dál. V měsíci lednu se může stát, že tým ještě doplníme,“ dodal Vyrůbalík.