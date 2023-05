Podepsali dalšího hráče, představili novou tvář. Hodonínské hokejisty po brankáři Pitákovi a útočníkovi Bachánkovi posílil útočník Vojtěch Dobiáš. Bývalý mládežnický reprezentant přichází na Slovácko z Vyškova, se kterým v minulé sezoně dokráčel až do semifinále druhé ligy.

Hokejisty druholigového Hodonína posílil útočník Vojtěch Dobiáš. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Trenér SHKM Bachánek si od Dobiáše hodně slibuje. Rodák z Uherského Hradiště patřil k velkým nadějím zlínského hokeje. V mládežnických kategoriích pravidelně sbíral více než bod na zápas, ve výběru do 16 let v 73 zápasech zaznamenal 109 kanadských bodů.

V mladším dorostu Zlína nastřádal 67 bodů v 35 zápasech a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.

Dařilo se mu také ve starších kategoriích, ve zlínské juniorce navíc vykonával funkci kapitána. Byl součástí reprezentačních výběrů Česka U16 a U17, v patnácti zápasech si připsal šest bodů.

V sezoně 2019/2020 se stal nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem juniorského turnaje O pohár DHL a zároveň debutoval v extraligovém týmu Zlína. Za Berany v nejvyšší soutěži odehrál 21 utkání a připsal si čtyři body.

I vinou zranění však další starty za mateřský klub již nepřidal a ke konci sezony 2021/22 se vydal na velmi úspěšnou misi do Itálie.

Na jihu Evropy se na krátko zabydlel v provincii Bolzano, kde sídlí klub Unterland Cavaliers, se kterým mladý útoční slavil postup do nejvyšší italské ligy.

Společně se svým spoluhráčem Filipem Kokoškou naprosto ovládli play-off, ve kterém si čerstvá posila Baníku připsala v 15 zápasech 24 kanadských bodů.

Loni se ovšem šikovný střelec vrátil na Moravu, když zamířil do Vyškova. S nováčkem se nakonec probojoval až do semifinále 2. ligy, ve kterém červeno-černým vystavil stopku tým z Letňan. Dobiáš v minulé sezoně nastoupil do rovných padesáti zápasů, v nichž vstřelil 15 gólů a k nim přidal 24 asistencí.

Autor: Jan Hochman