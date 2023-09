Podařilo se jim odčinit úvodní venkovní nezdar v Havířově, prolomit sérii proher s Havlíčkovým Brodem, který v minulé sezoně vyhrál všechna čtyři vzájemná utkání. Středeční duel na Vysočině ale opanoval Baník. Parta kouče Aleše Bachánka povolila Bruslařům jediný gól, v Kotlině zvítězila 4:1 a fanoušky navnadila na sobotní domácí premiéru s Novým Jičínem.

Hokejisté Hodonína až na pátý pokus zdolali Havlíčkův Brod, připravili bruslařům první domácí porážku v základní části na domácím ledě po třinácti zápasech. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Mezi střelce se dvakrát zapsal útočník Jiří Karafiát, další branky hostů zaznamenali Dobiáš a Weintritt. Soupeři trefa Křehlíka nestačila.

Hodonínský trenér Aleš Bachánek byl po vítězném utkání samozřejmě spokojený. „Viděli jsme minulé utkání Havlíčkova Brodu, takže jsme se na to trochu nachystali. V první třetině byla hra vyrovnaná, myslím si, že měli dost sil. Nedohrávali jsme zbytečně hráče, to co jsme chtěli, nám ještě tolik nefunguje. Od druhé třetiny jsme zlepšili výkon, tam se zápas úplně zlomil na naši stranu. Vyhrávali jsme osobní souboje, měli jsme tlak, byli jsme v útočném pásmu a z chyb, které jsme soupeře donutili udělat, jsme dávali góly,“ hodnotil povedený duel kouč SHKM.

Slovácký celek nerozhodila ani trefa Křehlíka z 6. minuty. Po vyhraném buly vystřelil od modré čáry Kerber a dvakrát tečovaný puk nakonec skončil za Pitákem, jemuž kotouč smolně projel mezi betony a skončil jen pár centimetrů za brankovou čáru.

Pak už se ale trefovali jenom borci v zeleno-černých dresech. O obrat se postaral na konci první a na začátku druhé třetiny Jiří Karafiát, třetí trefu přidal v závěru druhé části Vojtěch Dobiáš a potvrzující čtvrtou branku obstaral ze startu závěrečné dvacetiminutovky Filip Weintritt.

Zeleno-černí na pátý pokus zdolali Havlíčkův Brod, připravil bruslařům první domácí porážku v základní části na domácím ledě po třinácti zápasech a především zapisují první vítězství a tři body do tabulky.

Drtiči se pokusí na středeční úspěch navázat i v sobotu doma proti Novému Jičínu.

2. hokejová liga, skupina východ, 2. kolo -

BK HAVLÍČKŮV BROD - SHKM BANÍK HODONÍN 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Křehlík (Pártl, Kerber) - 19. Karafiát (Luža, Polesný), 23. Karafiát (Dobiáš), 35. Dobiáš (Štědrý, Vyrůbalík), 43. Weintritt (Bachánek, Novák M.). Rozhodčí: Čuňočka - Tichý, Kučera. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely: 27:31. Diváci: 353.

Havlíčkův Brod: Maláč (Novák Č.) - Kerber, Novák J., Krejčí M., Benák, Vacík, Kutlvašr - Tecl, Holenda, Voříšek - Košťál, Valášek, Bureš - Kopic, Pártl, Křehlík - Pavelec, Dymák. Trenér: Aleš Kraučuk.

Hodonín: Piták (Dolíška) - Zorko, Němec, Vyrůbalík, Rauš, Polesný, Švejda, Bílek - Karafiát, Luža, Dobiáš – Bachánek, Sajdl, Novák M - Dufek, Weintritt, Halík - Hložánek, Laciga, Štědrý - Krejčí P. Trenér: Aleš Bachánek.