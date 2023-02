Začátek byl divoký, v úvodních deseti minutách padlo hned pět branek. Skóre otevřel v čase 2:19 hostující Sopek. Domácí Baník sice výsledek zásluhou Poláka srovnal na 1:1, ale Brumovští si vzali okamžitě vedení zpět.

Nejprve se trefil Lukáš Lysák, po něm skóroval i Bublák, jenž asistoval u druhého gólu celku z Valašska. Hosté vzápětí přečkali oslabení, aby udeřili počtvrté. Skvělou desetiminutovku završil Nosovad.

Ani za stavu 1:4 ale nebylo hotovo. Přestřelka se teprve rozjížděla, nabírala obrátky. Béčko Hodonína vrátili zpátky do hry Tomi s obránce Rýparem, ve 13. minutě to bylo jenom o gól.

Krajská hokejová liga: Uherské Hradiště uspělo v Brumově a má jisté play-off

Stav 3:4 vydržel dlouho, celou druhou třetinu. Skóre se zase změnilo až v závěrečné části. Nejprve Janás ve 48. minutě srovnal na 4:4, následně pak druhým gólem v zápase završil neskutečný obrat. Brumov závěr nezvládl, inkasoval ještě jednou a na Slovácku prohrál 4:6.

„Bohužel domácí ve třetí třetině pětkrát vystřelili na naši bránu z toho nám dali tři góly. My jsme nevyužili dvě přesilovky ani dva samostatné nájezdy,“ mrzí Vaňka.

Béčko Hodonína se tak s nepovedenou sezonou i věrnými fanoušky rozloučilo důstojně, v neúplné tabulce se dostalo před Boskovice na předposlední místo.

„V posledním zápase sezony v podstatě o nic nešlo. Brumov přijel s juniory, a protože se Adam (Běhal - pozn. red.) zranil, tak zápase začal v bráně Jenda Polášek. Byla to pro něj taková odměna za to, že s námi poctivě na chodil tréninky. Bohužel mu to moc nevyšlo, tak jej za stavu 1:4 vystřídal Ondra Luner, který to zavřel a díky němu jsme ten zápas dokázali otočit a vyhrát. Šlo hlavně o to se nezranit, dobře si zahrát a vyhrát, což se nám nakonec povedlo," uvedl hrající trenér Hodonína B Michal Kuba.

Zatímco Jihomoravané už mají volno, Brumov se chystá na čtvrtfinále. První duel je na programu už ve středu na ledě Uherského Ostrohu. „Soupeř je favorit, ale v derby mu zadarmo nic nedáme. Budeme bojovat. Nemůžeme si ale dovolit hrát tak laxně jako v Hodoníně,“ burcuje Vaněk.

Krajská hokejová liga jižní Moravy a Zlína, předehrávka 23. kola -

SHKM BANÍK HODONÍN B – HC BRUMOV-BYLNICE 6:4 (3:4, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 3. Polák (Tomi, Janás), 12. Tomi (Janás), 13. Rýpar (Polák), 48. Janás (Polák), 53. Janás (Polák), 56. Kuba – 3. Sopek (Častulík, Urban), 4. L. Lysák (Bublák), 7. Bublák (Macháč), 11. Novosad (Tulpa, Arik). Rozhodčí: Karpíšek - Smetková, Matula. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Střely: 27:39. Diváci: 106.

Hodonín B: Polášek (11. Luner) — Kytlica, Crlík, Výmola, Flamík, Běhůnek, Rýpar, Zlámal, Rákoczy - Sedlák, Huňady, Tomi, Polák, Janás, Matuškovič, Kuba. Trenér: Michal Kuba.

Brumov: Čada - Pigulevskyi, Krůžela, Strnka, Divoš, J. Vaněk, T. Lysák - Arik, Častulík, Urban, Novosad, Bublák, L. Lysák, Sopek, Tulpa, Macháč. Trenér: Jozef Zavadil.