„Tento gól si budu pamatovat hodně dlouho, protože šlo o první trefu mezi muži,“ říká v rozhovoru pro klubový web Baníku odchovanec Beranů, kterého první start v novém klubu vyjde pořádně draho.

Prosadil se ve 13. minutě, kdy v rohu kluziště sebral puk a poslal jsem jej na obránce, který poté zakončoval. „Soupeř ale střelu dokázal zablokovat a já už jsem si jenom odražený puk vzal, vyjel na osu a vystřelil do chumlu hráčů před bránou, takže jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, jestli to někdo netečoval, ale ptal jsem se kluků a ti mi pak řekli, že to byl čistý průstřel,“ líčí jeden z hrdinů středeční bitvy.

Rozhodnutí padlo až v nájezdech. Posila z Baťova města patřila mezi trojici hráčů, která uspěla. „Trenér mě vybral sám,“ přiznává.

Nevšední střetnutí sledovalo téměř šestnáct set diváků. V hledišti byl i Čechmánkův táta Roman. Trojnásobný mistr světa, který v Hodoníně hrával i trénoval, se synem mluvil hned po zápase. „Říkal mi, že to bylo dobré, ale že to zároveň nic neznamená a že musím dál na sobě pracovat,“ prozradil obsah hovoru.

Jinak se před utkáním o Baníku, kde bývalý brankář Vsetína, Philadelphie či Los Angeles působil, příliš nebavili. Nebyl čas.

„Moc mi toho říct nestihl, protože všechno se událo opravdu hodně rychle. Když ale táta v Hodoníně trénoval, jezdil jsem občas s ním, takže do tak úplně neznámého prostředí jsem nepřišel,“ upozorňuje.

Speciální dresy přinesly Baníku senzační výhru nad Znojmem. Trefil se Čechmánek

Zatímco Čechmánek starší se proslavil jako vynikající gólman, jeho syn raději útočí, střílí góly. „Do brankoviště jsem se nikdy nehnal, párkrát jsem to zkoušel v tréninku, ale nenadchlo mě to,“ přiznává.

V letošní sezoně nastupuje za Zlín v extralize juniorů. Ve 33 zápasech si připsal 27 bodů za 11 gólů a 16 nahrávek. V prvním týmu Beranů nastoupil třikrát, bodově se neprosadil.

Ve středu si připsal proti Znojmu premiérový start ve druhé mužské lize. „Že mám vyřízeny střídavé starty do Hodonína jsem se dozvěděl dva dny před utkáním,“ tvrdí.

„V úterý jsem přijel na trénink a ve středu naskočil do zápasu. Jsem rád, že jsem se s kluky stihl poznat alespoň na tom jednom předzápasovém tréninku. Nechtěl jsme přijít do kabiny až před utkáním,“ přidává.

Z nových spoluhráčů znal pouze Jana Matějku, který ale kvůli nemoci do utkání nakonec nezasáhl, a Denise Bártu. Proti hodonínskému odchovanci, jenž obléká dres brněnské Komety, nastupuje pravidelně v extralize juniorů.

Duel se Znojmem, které vládne východní skupině druhé ligy byl ale úplně jiný. „Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání. Znojemští bránili dobře, ale platila na ně jedna věc - rychlé napadání jejich obránců při rozehrávce, z čehož jsme vytěžili i těch pár gólových šancí. Troufnu si tvrdit, že jsme na soupeře byli skvěle připraveni a i díky tomu jsme utkání dotáhli do vítězného konce,“ uvedl.

Zápas na Zimním stadionu Václava Nedomanského doprovázela i díky speciálním fialovým dresům, ve kterých hokejistů Hodonína nastoupili, skvělá atmosféra.

„Nečekal jsem, že přijde tolik fanoušků, kteří byli skvělí! Pár zápasů s podobnou atmosférou jsem už zažil, například na začátku sezony, když jsem nastoupil v Chance lize za Zlín doma proti Třebíči nebo loni ještě v extralize, když Zlín hrál před skoro sedmi tisíci diváky na Spartě, ale i atmosféra na zápase se Znojmem byla fantastická,“ dodává.