Šikovný útočník, který na Slovácku hostuje z prvoligového Přerova, zaujal i ve středečním zápase proti Velkému Meziříčí. I když se několikrát dostal do zakončení, na předcházející trefy s Kopřivnicí nenavázal. Hodonín i přes slušný nástup a výraznou převahu v závěru proti soupeři z Vysočiny neuspěli, doma padli i potřetí, tentokrát 2:3, a v tabulce východní skupiny zůstali se třemi body poslední.

„Porážka vždycky mrzí. Nám bohužel utekla první třetina. Do utkání jsme nastoupili dobře, ale v desáté minutě jsme odešli. Dostali jsme branky, pak už se to špatně dohání,“ vykládal po středeční bitvě.

Drtiči herně rozhodně nepropadli. Až na nevýraznou druhou třetinu sehráli povedené střetnutí, v zakončení a v přesilových hrách se ale soužili. „Šance jsme měli. Ve finále, kdy už jsme mohli střílet, nám to párkrát sjelo z hokejky. Pak už to šlo dolů,“ povzdechl si.

Balán a spol. na startu sezony doplácejí na špatnou produktivitu. Hodonínští hokejisté často přehrávají situace, málo se derou do koncovky. Útok je kostrbatý, neefektivní. „Někdy místo střely volíme přihrávku a zase obráceně. Doufám, že se to s přibývajícími zápasy zlepší,“ přeje si Dobša.

Právě k ofenzivě má trenér Janás největší výhrady. O zjednodušení hry a větším důrazu před brankovištěm mluvil už po minulých zápasech, ve středu večer to znovu zopakoval. V kabině ale ani za nepříznivého stavu 0:3 žádná bouřka nebyla.

„Ani jsme nic moc neměnili. Jenom jsme si řekli, že budeme víc střílet, chodit do brány. Pak nám to tam dvakrát i spadlo,“ připomněl trefy Janáse a Růžičky.

Na body to však nestačilo. „Čekal jsem lepší start, ale věřím, že se to bude zlepšovat,“ prohlásil dvacetiletý hokejista, který ve druhé třetině inkasoval nepříjemný úder do obličeje a část utkání kvůli šití vynechal. „Bylo to v zápalu boje. Ani to to nebolelo,“ tvrdí mladík.

Dobša zatím ve druhé lize nastoupil k pěti utkáním, ve kterých zaznamenal dvě branky a jednu asistenci. V posledních třech duelech ale nebodoval. „Dal jsem dva góly Kopřivnici a od té doby nic. Doufám, že se zase brzy trefím. Mezi střelce nepatřím, spíš sbírám asistence,“ hlásí.

V Hodoníně je spokojený, nemá si na co stěžovat. „Akorát bychom mohli začít trochu vyhrávat,“ ví dobře.

Rodák ze sousední Břeclavi strávil část kariéry v Přerově. Na Hanou odešel v osmé třídě. Coby mládežník si na dva roky odskočil do Mladé Boleslavi a krátce rovněž do Třince. „Bylo to tam fajn, ale brácha se přesunul taky do Přerova, tak bylo lepší, že jsme spolu hráli ve stejném týmu,“ vysvětluje svůj návrat k Zubrům.

Za Přerov odehrál minulý rok v Chance lize osmnáct utkání, v nichž asistoval u dvou gólů. Letos odehrál pouze úvodní duel s Kolínem. Jinak se Zubry dál trénuje, v případě marodky může kdykoliv nastoupit.

Do Hodonína dojíždí jenom na utkání a předzápasové tréninky. „Problém v tom není. Hokej je skoro všude stejný. Na kluky jsem si rychle zvykl,“ říká.

Mezi soutěžemi podle něj žádný zásadní rozdíl není. „První liga je trošku rychlejší, je v ní propracovanější systém, ale jinak jen to podobné,“ míní.

I když měl v létě víc možností, kam z Přerova odejít na hostování, kvůli sjízdnosti a lepší dostupnosti zvolil Hodonín a ne třeba Valašské Meziříčí, které o dravého útočníka rovněž stálo.

„Mám to blíž k domu,“ vysvětluje.

Rivalitu mezi jihomoravskými kluby vnímá, ale angažmá u Drtičů se přesto nebránil. „Bylo mi to sympatické,“ dodává s úsměvem.

Snad mu dobrá nálada vydrží až do konce ročníku.