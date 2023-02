Jihomoravané vstoupili do zápasu na ledě druhého týmu tabulky koncentrovaně a v úvodní části byl aktivnějším mužstvem. Odměnou za předváděnou hru jim byla vedoucí branka utkání, kterou v 18. minutě obstaral útočník Peš.

I ve druhé třetině měl Baník opticky více ze hry, jenže stejně jako v minulých zápasech doplatil na neproměňování šancí. Dobré možnosti si hosté připravili ve dvojnásobné přesilovce v polovině utkání, v zakončení neuspěl ani Yarovinsky. Ve druhé třetině navíc musel z utkání odstoupit nejproduktivnější hráč SHKM Matěj Charvát, který si po souboji s domácím hráčem nešťastné poranil koleno.

Na začátku poslední třetiny fauloval Marek ujíždějícího Krejčíříka a sudí Čuňočka nařídil trestné střílení. K tomu se rozjel Yarovinsky, ale nájezdovému specialistovi zakončení tentokrát vůbec nevyšlo.

Hodonín držel hubený náskok 1:0 až do konce 52. minuty. Pak ale Pargáč se štěstím přeloboval brankáře Šurého a srovnal. Za nerozhodného stavu se před hodonínským brankovištěm strhla obrovská mela, po níž byl na pět minut plus do konce utkání vyloučen obránce Baníku Šmach.

Kopřivnice ideální příležitost na rozhodnutí zápasu dokonale využila a v dlouhé početní výhodě dvakrát udeřila. Obrat završil Bartošák, který v nepřehledné situaci doklepl puk do brány a o dalších 45 vteřin později přidal třetí přesný zásah domácích Indrst.

Baník se v závěru pokusil o zázrak a minutu a půl před koncem to zkusil v šesti, ale Tatra drama nepřipustila a čtvrtou trefou do odkryté hodonínské klece zpečetila svou výhru 4:1.

Baník poprvé v sezoně podlehl druhému týmu tabulky a domů se vrací s prázdnou. Další těžký zápas čeká zeleno-černé ve středu, kdy zajíždí na led suverénního Znojma.

2. hokejová liga, 41. kolo -

HC ISMM KOPŘIVNICE - SHKM BANÍK HODONÍN 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 52. Pargáč (Mach, Marek), 53. Bartošák (Dluhoš, Velecký), 54. Indrst (Gola, Marek), 59. Pindel - 18. Peš (Yarovinsky, Polesný). Rozhodčí: Čuňočka - Jurčík, Viskot. Vyloučení: 5:4, navíc Šmach (Hodonín) 5+OK. Využití: 2:0. Diváci: 674. Průběh utkání: 0:1, 4:1.

Kopřivnice: Baldik (Kubáň) - Bartošák, Marek, Dluhoš, Kelnar, Ficek, Petrek - Pindel, Indrst, Urban, Pargáč, Brodek, Mach J., Fojtík, Velecký, Kleniar, Gola, Sluštík, Mach M. Trenér: Ladislav Majkus.

Hodonín: Šurý (Zollpriester) - Polesný, Šmach, Škápik, Miklík, Kučera, Rauš, Foltýn, Němec - Krejčiřík, Peš, Yarovinsky - Krejčí, Dufek, Charvát - Sajdl, Matějka, Romančík - Štědrý, Bořuta, Barter. Trenér: Aleš Bachánek.

Autor: Jan Hochman