Hodonínští hokejisté šli do středečního utkání i s jedním nováčkem v sestavě. Drtiči na střídavý start do konce sezony získali obránce Matěje Mikulíka z extraligového Zlína. Devatenáctiletý bek letos nastoupil k devíti zápasů juniorské ligy, ve kterých zaznamenal dvě asistence.

Trenér Janás využil i útočníka Dominika Matuly, jenž navlékl modrooranžový dres po téměř dvou letech.

Začátek utkání byl bláznivý. Hodonín se dostal rychle do vedení, když skóre hned v sedmatřicáté sekundě otevřel Balán, ale Plameny výsledek dvěma trefami v rozmezí pouhých čtyřiadvaceti vteřin otočily. Vyrovnání zařídil Štola, bleskový obrat završil Pleva.

Drtiči se po těžkých direktech rychle otřepali a dál útočili. Na 2:2 srovnal Balán, jemuž asistoval obránce Hohl.

Jihomoravané mohli do konce úvodní části výsledek překlopit na svoji stranu. Na konci první periody si po vyloučení Macka zahráli přesilovku, ale početní výhodu nevyužili.

Celek z Vysočiny potřetí udeřil v úvodu prostřední části, ve 24. minutě se trefil nejproduktivnější hráč východní skupiny druhé ligy, Jan Wasserbauer.

Hodonínští se ve zbytku druhé třetiny snažili o vyrovnání, v zakončení se ale soužili. Domácím nepomohly ani přesilové hry.

Naději na zvrat přiživil až na začátku závěrečné periodyMatula. Navrátilec v sestavě SHK přesně zakončil spolupráci Komínka a Balána a srovnal na 3:3.

Vzápětí bylo na Zimním stadionu Václava Nedomanského ještě veseleji. Zákrok Váni, který za vražení inkasoval trest na pět minut plus do konce utkání, potrestal kapitán Komínek a Drtiči se dostali do vedení.

Jenže následně v oslabení udeřil Jícha a bylo to zase nerozhodně. Hokejisté Žďáru byli na konci střetnutí přesnější i šťastnější, rozhodující pátou branku vstřelil v čase 56:01 Pleva.

Slovácký celek to v závěru zkusil bez brankáře. Ani power play při vyloučení hostujícího Plevy ale vyrovnání nepřineslo. Triumf Plamenů zpečetil v poslední minutě Bureš.

Drtiči prohráli 4:6 a dál zůstávají s pouhými třemi body poslední. V sobotu se představí na ledě Kopřivnice.

2. hokejová liga, 9. kolo -

SHK Drtiči Hodonín - SKLH Žďár nad Sázavou 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)

Branky: 1. Balán (Miklík), 11. Balán (Hohl), 46. Matula (Komínek, Balán), 49. Komínek (Balán, Miklík) – 3. Štola (Jícha, Gregar), 3. Macek (Waserbauer), 24. Wasserbauer (Štěpánek, Pleva), 51. Jícha (Wasserbauer), 57. Pleva (Gregar), 60. Bureš. Rozhodčí: Grygera – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 1:6, navíc Váňa (Žďár nad Sázavou) 5 + K.O. Využití:1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 445. Průběh zápasu: 1:0, 1:2, 2:2, 2:3, 4:3, 4:6.

Hodonín: Micka (Martinčík) – Miklík, Krejčí, Hefka, Hohl, Tomáš Dřímal, Gabrhelík, Mikulík – Balán, Podlaha, Romančík, Matula, Janás, Dobša, Komínek, Janeček, Rozsahegyi, Giatsintov, Tadeáš Dřímal, R. Marek.

Žďár nad Sázavou: Sláma (Čáp) – Půža, Macek, J. Čermák, Pleva, Váňa – Prokš, Bureš, Kovářů, D. Čermák, Wasserbauer, Štola, Jícha, Adam, Štěpánek, Gregar.