Tím posledním je fyzické napadení vlastního otce Dušana. „Byli jsme domluvení, že budeme hlídat vnuka, jel jsem pro něho. Než jsem tam jel, volal mi otec jeho ženy, že Patrik asi v něčem zase lítá, že mají strach. Jestli bych mu otcovsky nedomluvil. Snažil jsem se mu domluvit a dopadlo to tak, že mě chytnul pod krkem, vláčel mě celou chodbou a fláknul se mnou o protější sousedovy dveře,“ popsal Bartošákův otec.

Pastrňákův tuhý boj o smlouvu. Buď on, nebo generální manažer, píše se v zámoří

Celá situace je o to horší, že se nejedná zdaleka o první výstřelek bývalého reprezentačního brankáře, jeho otec tak celý incident nahlásil na policii. „Neřešil bych to takhle, rodič pro své děti udělá hodně, ale… Kdybych ho kryl, snažil se to ututlat nebo bagatelizovat, tak jsem do budoucna zodpovědný za to, kdyby se někomu stalo něco horšího. To už nechci. Špatně se mi o tom mluví, ale nejde už jinak.“

Řada problémů

V roce 2017 měl Bartošák našlápnuto k zajímavé kariéře v NHL s Los Angeles Kings. V listopadu tohoto roku byl ale odsouzený z domácího násilí, zámořská média informovala o škrcení americké přítelkyně, kterou surově napadl. Bartošák se tak vrátil zpět do Česka, kde se mu povedl restart kariéry. Skvělé výkony ve Vítkovicích ho katapultovaly až do Třince a už to vypadalo, že se jeho hokejový život začíná ubírat správnou cestou.

Brankáři Francouzovi pomohla na vrchol také virtuální realita. Chválí ho i Hašek

Chyba. Během reprezentační přestávky Bartošáka chytla policie s alkoholem v krvi při řízení svého automobilu. Devětadvacetiletý brankář přiznal pochybení, přerušil kontrakt s Třincem a začal hledat odbornou pomoc.

V minulé sezoně působil Bartošák ve finském Lahti, poté přestoupil do ruského Chabarovsku do KHL, odkud se ale po olympijských hrách vrátil do původního působiště. Odchovanec Kopřivnice, po návratu z KHL odchytal v základní části 13 zápasů s úspěšností 92,6 procenta a průměrem 1,70 inkasované branky na utkání. Dobré statistiky měl i v play-off, Lahti ale prohrálo hned v osmifinále 1:2 na zápasy s KooKoo.