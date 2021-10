Hodonínský hokejový druholigový klub hlásí další změny v kádru. K dnešnímu dni u Drtičů končí zkušený útočník Stanislav Balán, naopak se vrací obránce Jan Fišera.

Zkušený hokejista Stanislav Balán u Drtičů končí. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Vysvětlení pro naše věrné příznivce je na místě. Jedná se o interní věc kabiny a vždy jsem ctila zásadu, že co je v kabině, to tam i zůstane. My budeme bojovat dál. Děkujeme všem fanouškům za pochopení,“ prohlásila předsedkyně SHK Drtiči Hodonín Jana Gajošová.