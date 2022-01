V případě vítězství v play-off a následném postupu by tým směřoval do druhé ligy skupiny Východ. Jedná se o stejnou soutěž, ve které momentálně nastupuje městský rival SHK Hodonín. „Nevím, jestli to vyjde. Každopádně by to u nás byla trochu rarita. Přemýšlím, jestli jsou v nějaké soutěži dvě mužstva ze stejného města, která hrají na jednom zimáku,“ směje se Vyrůbalík, který se do Hodonína vrátil z extraligové Olomouce.

V posledních třech kolech základní části narazí hodonínští hokejisté na druhý Uherský Ostroh a třetí Boskovice. „Záleží jen na nás, jak k těmto utkáním přistoupíme. Jdeme zápas od zápasu, abychom se v tabulce umístili co nejvýš. Vítězství v play-off bych klukům moc přál. Máme v kádru několik zkušených borců, kteří si to zažili. Zároveň víme, že nás nečeká nic lehkého, i když se jedná jenom o krajskou ligu,“ povídá trenér týmu Michal Kuba, který hrával druhou ligu za SHK Hodonín.

Mezi jeho svěřenci se najdou ostřílení borci, které si můžou fanoušci pamatovat z působení u konkurenčních Drtičů. Pětatřicetiletý Ľubomír Vaškovič a devětatřicetiletý Petr Peš jsou nejlepšími hráči v kanadském bodování celého týmu. Slovenský útočník zaznamenal v sedmnácti zápasech šestatřicet bodů, kapitán Peš v devatenácti duelech dokonce třiačtyřicet. „Na ty dva je radost se dívat. Nejen v zápase, ale také na tréninku. Otázkou je, jestli by v případě postupu chtěli druhou ligu vůbec hrát,“ nedokáže momentálně předpovědět dvaatřicetiletý trenér Kuba.

V KONTAKTU S POSILAMI

Hodonínský klub se snaží dlouhodobě pracovat s místními odchovanci. Nic by na tom nezměnila ani vyšší soutěž. „Snažíme se dávat příležitost mladým klukům z klubu a druhá liga by koncepci nenarušila. Na druhou stranu je jasné, že nemůžete hrát vyšší soutěž pouze s mladíčky. Potřebují se o někoho opřít a nabírat zkušenosti. Jsme v kontaktu se zkušenými hráči, kteří by nás mohli posílit,“ poukazuje na možnosti rozšíření kádru Vyrůbalík.

Postup do druhé ligy by klub uvítal hned z několika důvodů. „Někteří odchovanci přestupují do vyšších soutěží, protože kraj je pro ně málo a druhá liga by nám pomohla udržet je v Hodoníně. To stejné platí u potenciálních posil. Daleko těžší je někoho přimět, aby k nám šel hrát kraj než druhou ligu. Několikanásobně se to pak projevuje při jednáních se sponzory. Často slýchávám, že máme v klubu velké oči, ale fakta nás vedou k tomu, že vidíme v postupu do druhé ligy převážně pozitiva,“ dodává manažer Vyrůbalík.