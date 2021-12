Letos to bude přesně dvacet let od památné moskevské jízdy českých juniorů. Psal se rok 2001 a parta kolem tehdejších nadějí Martina Erata či Tomáše Plekance obhájila titul mistrů světa a poslala tak tuzemský mládežnický hokej na výsluní.

Byly to časy nejen nezapomenutelného zlatého hattricku národního týmu, ale rovněž výjimečné základny, která posílala z českých krajin do světa jeden blyštivý klenot za druhým. Další cenný kov přišel o čtyři roky později v Kanadě, kde posádka lvíčat vybojovala bronz.

Jenže tehdy za mořem jedna éra mládežnického hokeje v Česku definitivně skončila a na scénu přistoupila úplně nová. Avšak ta místo dalších úspěchů přinesla spíše jen trápení a věčné čekání na zázrak.

Junioři tápou, hokejový svět naopak utíká

A ten zkrátka nepřichází. Již dlouhých šestnáct let čeká český hokej na medailový úspěch z šampionátu dvacetiletých, ale zatím marně. Na lavičce se vystřídalo trenérů jako na běžícím páse, nominacemi prošla snad všechna velká jména z dnešního prostředí zámořské NHL.

Ani to nepomohlo. Mistrovství světa do dvaceti let se tak pro oko českého diváka stalo smutným pohledem na realitu. Realitu, která hokej v naší zemi značně odkrojuje od světové konkurence. Bohužel tím opačným směrem.

Česká bronzová dvacítka z roku 2005. Na fotce například Roman Červenka či David Krejčí.Zdroj: Český hokej

A když na trenérském postu neuspěl ani věčný buldok a hecíř Václav Varaďa, rozhodl se svaz povolat do role zcela novou tvář. Do té doby nepříliš známého kouče Karla Mlejnka, kterého doporučil sám „vzkřísitel“ tuzemského hokeje Filip Pešán.

Svou první misi na lavičce juniorského týmu ale nezvládl. Ostatně úplně stejně jako všichni jeho předchůdci od roku 2005. Skupinovou částí sice s odřenými uši prošel, jenže v klíčové bitvě o semifinále opět zklamal.

Turnaj v kanadském Edmontonu, kde se přesune i letošní ročník, jen prohloubil krutý fakt, že mládežnický hokej v Česku tvrdě zaostává za všemi svými vrstevníky. A naopak se na něj dotahují „trpaslíci“ z Německa či sousedního Slovenska.

A co bude dál? Trenérskému sboru Karla Mlejnka nezbývá nic jiného než to opět zkusit znovu. Snažit se dokázat, že tu přeci jen někde je ono pomyslné světlo na konci tunelu. Jenže i letos stojí v cestě vícero obtížných překážek.

Ty mimo jiné začaly hned z úvodu celého výletu za moře. Na české mladíky čekala po dlouhém a vyčerpávajícím letu v kanadském Red Deeru dvoudenní karanténa na hotelových pokojích, až po ní se mohli vůbec poprvé vydat na led.

Nyní se v rámci přípravného kempu chystají na nakonec jediný přátelský duel se Švýcarskem, jenž odehrají v 1 hodinu ráno na Štědrý den českého času. Vánoce v Kanadě? O dobrém českém kaprovi a dárcích si mohou nechat jenom zdát.

A to není vše. Ještě před startem turnaje čeká tři mladíky další krutá zpráva, jelikož budou muset dějiště šampionátu opustit. Soupiska týmu totiž smí pojmout pouze 25 hráčů. A jakmile tohle všechno skončí, tak zbytek přeživších čeká pořádná šichta.

Českou reprezentaci do 20 let??? čeká generálka na MS U20 v Kanadě??. Svěřenci trenéra Mlejnka ještě ve středu v Red Deeru pilovali poslední detaily?, ve čtvrtek je pak čeká přípravný duel proti Švýcarsku??. Vrchol sezóny #U20CZE je za dveřmi ?. #WorldJuniors #narodnitym pic.twitter.com/BmFyFAgKoK — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 23, 2021

Zajíci se počítají až po čtvrtfinále

Čeští mladíci se v rámci skupiny A utkají hned na úvod s domácí favorizovanou Kanadou, poté ještě vyzvou celky Německa, Finska a Rakouska. Do vyřazovacích bojů jdou čtyři nejlepší celky, pátého a zároveň posledního čeká bitva o záchranu.

To by se snad mladého výběru vedeného kapitánem Janem Myšákem týkat nemělo, ale otazníky nyní visí zejména nad duelem s Německem. Ten totiž může být pro další vývoj turnaje i klíčový.

A velký strašák se schovává rovněž ve druhé skupině. Pokud by se národní tým probojoval mezi osm nejlepších týmů turnaje, pavděpodobně by na něj čekal někdo trojice USA, Švédsko či Rusko s obrovským talentem a objevem Matvejem Mičkovem.

Zvládne tak trenér Mlejnek svou zámořskou misi s pořadovým číslem dva? Žádná očekávání, obavy a spíše kritika ze všech stran. I to může zahrát lvíčatům do karet. V podstatě všechny zajíce budeme stejně počítat až po případné čtvrtfinálové bitvě.

Světový šampionát v kanadské provincii Alberta odstartuje národní tým 27. prosince po půlnoci duelem s domácí Kanadou. A děj se vůle boží.