Dočekal angažoval Čechmánka do Hodonína, nyní s Růžičkou zvedají Slovan

Byl to právě on, kdo do Hodonína v sezoně 1991/1992 přivedl ze Zlína brankáře Romana Čechmánka. Známý funkcionář Rostislav Dočekal pomohl odstartovat zářivou kariéru jednoho z nejlepších gólmanů české historie.

