„V první řadě chci zdůraznit, že je pro mě velkou ctí pracovat v klubu s takto bohatou historií a úspěšnou současností, jako je Slovan. Vážím si práce svého předchůdce Mira Laža, kterému se za poměrně krátký čas podařilo sjednotit metodiku tréninkového procesu v mládeži, stabilizovat realizační týmy v jednotlivých kategoriích a vybudovat B mužstvo. Budu se snažit na tuto práci navázat a dál ji rozvíjet s cílem nabídnout prvnímu mužstvu i mládečnických reprezentačním výběrům Slovenska co nejvíc zajímavých hráčů," prohásil na klubovém webu Rostislav Dočekal, který se svých funkcí oficiálně ujme po Novém roce.

Šedesátiletý Dočekal je rodákem z Brna. Nejdelší část hráčské kariéry ale prožil v Hodoníně a ve Vídni, kde nosil dres EHC Donaustadt.

Ještě coby hráč začal v Hodoníně pracovat jako sportovní manažer, později působil v klubu Ytong Brno. Parádní období strávil hlavně ve Znojmě. Orli se během jeho éry probojovali do nejvyšší soutěže, v extralize brali medaile.

Hokejisté Hodonína uhasili Plameny, k důležité výhře pomohl i nováček Bořuta

Od roku 2005 působil jako hráčský skaut v několika zemích i ligových soutěžích. Mimo jiné spolupracoval s Vienna Capitals v rakouské EBEL lize, německým Ingolstadtem, českými celky z Kladna, Brna a Karlových Varů, v KHL pomáhal Lvu Poprad.

Před začátkem sezony 2014/15 se vrátil zpět do Znojma. V týmu účastníka mezinárodní EBEL ligy byl sportovním manažerem a zároveň i asistentem hlavního trenéra.

V této dvojroli vydržel pět let. Po roce stráveném v Litvínově kývl na nabídku vedení klubu Bratislava Capitals a do mezinárodní soutěže se vrátil jako sportovní manažér tohoto slovenského klubu, ve kterém působil dvě sezony až do známého smutného konce v listopadu loňského roku.