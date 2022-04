„Po pátém gólu to byla velká euforie, ale všichni na stadionu i u videa viděli, že ta poslední minuta a půl ještě byla hodně dlouhá. Je to obrovská úleva, ale musím uznat, že proti tak těžkému soupeři jsme v kraji ještě nehráli,“ uvedl hodonínský trenér Jan Prčík.

Hokej, kvalifikace o 2. ligu, 3. kolo

HC Samson České Budějovice - SHKM Hodonín 4:5 (1:3, 0:1, 3:1). Branky a nahrávky: 9. Šulčík (Hanzal M., Kuchejda), 53. Šulčík (Kuchejda, Hanzal M.), 55. Kuchejda (Hanzal M., Michal), 56. Ťoupal O. (Michal, Nedorost) – 5. Sedlák (Jajcay), 10. Dufek A. (Polák), 14. Vaškovič (Dufek M., Dufek A.), 23. Směřička (Vaškovič, Polesný), 58. Peš (Směřička). Rozhodčí: Němec, Kosnar – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 5:3. Využití: 2:1. Střely: 53:23. Diváci: 215. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:4, 4:4, 4:5.

České Budějovice: Němec (23. Svoboda) – Liška, Nehoda, Ťoupal K., Michal, Ferebauer – Rolínek, Brus, Korbela, Nedorost D., Hanzal M., Šulčík, Ťoupal O., Hanzal J., Kuchejda, Sumerauer, Mrkvička. Trenér: Petr Fleischman. Hodonín: Zollpriester (Luner) – Polesný, Směřička, Crlík, M. Dufek Vyrůbalík, Zlámal – Peš, Sajdl, Vaškovič – Charvát, A. Dufek, Polák – Sedlák, Jajcay, Venclík. Trenér: Jan Prčík

Zkušený kouč po vydřeném triumfu oprávněně chválil za parádní a obětavý výkon všechny hráče, kteří odčinili domácí páteční nezdar s Moravskými Budějovicemi.

„Vyzvednout musím gólmana Kubu Zollpriestera, který nás skvěle podržel a na těch třech bodech má lví podíl,“ vyzdvihl výkon spolehlivého brankáře Prčík.

A nezapomněl ani na oddané fanoušky. Skalní příznivci se za svými oblíbenci vydali přes půl republiky, Baníku fandili od začátku do konce. „A věřím, že nám odpustí ten páteční výpadek a na poslední zápas kvalifikace nás přijdou podpořit a zaplní zimák až po střechu,“ přeje si nejen Prčík.

Pokud Jihomoravané zopakují nedělní výkon, výhra v kvalifikaci o druhou ligu by jim neměla uniknout.

Hosté měli o víkendu skvělý nástup do utkání a díky gólům Jiřího Sedláka, Aleše Dufka a Ľubomíra Vaškoviče po první dvacetiminutovce vedli 3:1.

„Do Budějovic jsme vyrazili včas, cestou jsme se zastavili na oběd, po příjezdu jsme si dali chvilku na procházku a připravovali jsme se na zápas. Po tom pátečním špatném výkonu byli kluci odhodlaní to napravit, takže motivaci nebylo potřeba nijak hledat,“ říká Prčík.

„Do zápasu jsme šli s tím, že nechceme propadat vzadu, což se nám dělo v pátečním zápase. Věděli jsme, proti jaké kvalitě budeme hrát a byli jsme si vědomi toho, že pokud jim umožníme dostávat se do šancí, budeme mít problém. První třetina nám vyšla. Spadlo nám to tam, ale bylo to i díky tomu, že jsme věděli, že jenom do obrany hrát nemůžeme,“ přidává.

Když na začátku prostřední části hodonínský bek Směřička zvýšil už na 4:1, vypadalo to na klidný zbytek duelu.

Jenže zkušení Jihočeši protivníka zmáčkli, drželi jej v jeho obranném pásmu, slovácký celek ale dlouho odolával náporu protivníka. „Ve druhé třetině jsme odskočili na rozdíl tří gólů, pak nás ale domácí zatlačili a měli jsme plné ruce i nohy práce,“ přiznává Prčík.

Nadějné tříbrankové vedení poctivě bránící hosté drželi ještě v 53. minutě, následně ale České Budějovice během tří minut nasypaly unavené a přetížené hodonínské obraně tři góly a necelých pět minut před koncem bylo srovnáno na 4:4.

Podívejte se: Mladým Drtičům medaile na domácím turnaji unikla, byli pátí

Komplikace přineslo odstoupení útočník SHKM Sajdla. „Pár střídání jsme se s tím rovnali, ale tlak domácích rostl,“ uvedl Prčík.

Zkušený kouč si po vyrovnávací brance vyžádal oddechový čas. „Hlavně proto, abychom se zklidnili, protože jsme věděli, že jakýkoliv bod nás udrží ve hře,“ vysvětlil.

Hodonínští hokejisté si při time-outu oddechli, zklidnili se a soupeři v dramatickém závěru zasadili rozhodující pátou ránu. Šikovnou tečí se prosadil útočník Peš.

Hráči Samsonu se tlačili za vyrovnáním a měli k němu hodně blízko, Jihomoravané, podporovaní asi dvěma desítkami věrných fanoušků, ale dotáhli infarktový zápas do tříbodového konce i díky tomu, že rozhodčí trefu Kuchejdy osmatřicet vteřin před vypršením základní hrací doby kvůli tomu, že si domácí útočník před gólovou střelou zpracoval puk rukou nedovoleným způsobem, správně neuznal.

Šance na prodloužení domácím definitivně zhasla až v čase 59:56, kdy hvězda domácího týmu Martin Hanzal sekl Polesného a za tento zákrok musel mazat na hanbu.

Boje o postup skončí již tento víkend, kdy nejprve v pátek hostí Samson Žihadla a v posledním zápase kvalifikace v neděli 10. dubna přivítá Baník na svém ledě jihočeský Samson.