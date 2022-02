„Žďár je favorit, hraje o play-off. My se v první řadě musíme dát ve velmi krátké době zdravotně nějak do pořádku, abychom důstojně dohráli sezonu a měli vůbec s kým do utkání nastoupit,“ prohlásil hodonínský trenér Tibor Janás.

Kořének nastoupil v extralize proti Hradci

Nejasná je i situace ohledně brankáře Kořínka, jehož těsně před posledním duelem postihla viróza. Chytat ve Valašském Meziříčí musel ruský brankář Malyšev, který zřejmě nastoupí i proti žďárským Plamenům, protože Kořének se překvapivě v neděli objevil v sestavě extraligového Zlína v duelu proti Hradci Králové.

Šikovný gólman byl narychlo povolán při absenci Libora Kašíka a Daniela Hufa, na východě Čech si připsal šestatřicet zákroků, porážce posledních Beranů (0:4) ale stejně nezabránil.

„Že budu chytat jsem se dozvěděl ráno, když jsem přišel na rozbruslení. Jsem strašně moc rád za to, že jsem dostal šanci. Ovšem Hradec byl velmi dobrý tým, gratuluji jim k vítězství," řekl po utkání jednadvacetiletý brankář. A jelikož se hrálo téměř pořád u jeho branky, odpočinul si jedině o přestávce.

„Vůbec jsem se nenudil. Bylo jasné, že na nás nastoupí, bohužel z toho hned vstřelili dva góly. Využili své šance. Za stavu 2:0 jsem se snažil nastavit hlavu na to, že ještě pořád je to hratelné skóre, třetí gól nás ale pohřbil," věděl Michal Kořének.

Zda jeho služby Zlín bude potřebovat i uprostřed týdne proti Liberci, nebo bude k dispozici kouči Janásovi, zatím není jisté. Rozhodne zdravotní stav gólmanů Kašíka a Hufa.

„Situace je stále nejasná. Bližší info o dalším vývoji, jestli zůstane ve Zlíně, nebo pokračuje u nás, se uvidí během následujících dnů. Samozřejmě by to byla citelná ztráta,“ ví dobře Janás.

Plameny srážejí chyby v defenzivě, inkasují hodně gólů

Plameny v posledních utkáních inkasují velké množství gólu a jejich obrana patří k těm nejhorším v celé soutěži, což se potvrdilo i v posledním venkovním utkání na ledě Nového Jičína, kde jich obdržely celkem sedm. „Hra dozadu je, od všech, velice špatná. V obranném pásmu je to bez důrazu, pomalu nezblokujeme střelu od modré čáry a před naší brankou do toho pícháme jak do ho..a, místo toho, abychom jim usekali ruce. Pořád si něco říkáme, ukazujeme na videu, ale děláme pořád ty stejné chyby. To už asi nebude náhoda,“ říká zkušený obránce Martin Pleva, který za Plameny nastupuje již sedmnáctou sezonu.

Po odchodu Petra Štěpánka, dlouhodobé absenci Ondřeje Kovářů mají Plameny problémy se sestavou, což může být další z aspektů, proč přišla právě ta dlouhá výsledková mizérie. „Další věc je ta, jak říkáš, že nás je jak do mariáše, na zápasy chodíme maximálně v patnácti lidech a proti nám vždycky vyskočí soupeř na kompletní čtyři lajny. Možná i to se začíná projevovat právě teď ke konci sezony a v důležitých chvílích nám chybí síla nebo jeden krok k tomu, abychom ten důležitý souboj vyhráli nebo proměnili šanci,“ hledá pětatřicetiletý obránce vysvětlení, proč se jemu a jeho kolegům najednou nedaří.

K výhře nad Novým Jičínem pomohli i sva nováčci

I když celek z Vysočiny v novém kalendářním roce výsledek paběrkuje a propadl se až mimo pozice zaručující pozice pro play-off, o víkendu hokejisté Žďáru nad Sázavou zabrali a po velkém boji přetlačili favorizovaný Nový Jičín 5:4. Plameny se díky vydřenému triumfu udržely v první čtyřce, která jim zaručuje účast ve vyřazovacích bojích.

Žďáru k důležité výhře pomohly i dva nováčci. V domácí sestavě si odbyli premiéru dvaadvacetiletý odchovanec kolínského hokeje, útočník Robin Martínek.

Ten má na svém kontě i jednu zajímavou hokejovou destinaci, když dva roky strávil v norském Lillehammeru. Za místní juniorku nastoupil celkem do sedmdesáti utkání, během nichž si připsal 31 branek a stejný počet asistencí. Tamní mužský hokej si vyzkoušel v nedalekém Gjøviku, kde si ve čtyřech utkáních vyzkoušel norskou druhou nejvyšší soutěž.

Dalším novicem pro žďárské fanoušky byl osmnáctiletý útočník Patrik Elis. Tento odchovanec HC Spartak Polička si již jeden start v této sezoně za A-tým Plamenů připsal, když nastoupil v 31. kole na ledě Opavy, kde Plameny prohrály až po nájezdech 3:4.