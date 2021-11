Trenér Drtičů Tibor Janás věří, že se mužstvo po posledním nezdaru semkne, předvede lepší výkon než uprostřed týdne. Důležité bude, aby se do kupy dali někteří hráči, vrátily se opory. Bez nich to mají borci ze Slovácka fakt těžké.

„Čeká nás odveta na domácím ledě. Bude to opět těžké utkání. Sestavu lepíme už hodně dlouho a nebude tomu jinak ani v sobotu. Bobři mají kvalitní tým a v něm spoustu šikovných kluků střední generace i mladíků podpořený zkušenými hráči. Pro nás může být druhé utkání s Valmezem mírnou výhodou, protože víme, o jakého soupeře jde. Víme, že nemáme co ztratit a můžeme jen překvapit,“ říká trenér Hodonína Tibor Janás.

„Klukům věřím, že se o výsledek opět poperou, i když favorit je předem daný. Pokud ale máme padnout, tak s hlavou nahoře,“ burcuje. „Vím, že pro kluky je to frustrující, je nás málo, ale musíme si pomoct sami. Dokud je světlo na konci tunelu, tak jiná cesta ani není,“ dodává.

Středeční dohrávka prvního kola hodonínským hokejistům s rozjetým Valašským Meziříčím vůbec nevyšla. Drtiči před vlastním publikem podlehli favorizovaným Bobrům 2:7 a dál ve východní skupině druhé ligy zůstávají na devíti bodech. Středeční debakl mírnili obránce Miklík s útočníkem Janečkem.

Pokud chtějí Drtiči uspět, musí se zlepšit, dát zase do kupy. Tým trápí marodka, sužují absence. Bez několika stabilních hráčů to má Janásův tým složité, proti Bobrům neměl nárok. Byť se domácí snažili a hlavně ve druhé třetině protivníka několikrát přimáčkli, nakonec středeční šichtu absolutně nezvládli. Výsledkem je debakl a zklamání fanoušků.

„V dohrávce prvního kola s Valašským Meziříčím jsme dokázali držet krok jen do první branky soupeře. Poté jsme až do konce utkání tahali za kratší konec. Bohužel máme úzký kádr a dochází nám energie. Soupeř byl po hokejové stránce určitě o level nad námi. Snahu klukům upřít nelze. Bojovnost tam byla, ale na tým, který má čtyři kompletní výkonnostně vyrovnané pětky, to bohužel nestačí,“ zhodnotil další nepovedený duel kouč Drtičů Tibor Janás.

Naopak Valaši jsou po dalším triumfu v pohodě. Na vedoucí Nový Jičín ztrácejí pouhé dva body, k dobru ale mají dva zápasy.

Do čela produktivity Valachů se vyhoupl Lukáš Finsterle (9+8), který sám ještě před nedávnou dobou nastupoval v dresu Hodonína. Sedmnáct bodů nasbíral i Jan Křivohlávek (10+7), produktivní jsou i Tomáš Vávra (9+6) a Jiří Goiš (4+11).

Kromě již tradičních lídrů útoku Bobrů se ale letos skvěle prezentují mladé pušky včetně snajpra Jakuba Apolenáře (8+4), ale také například odchovanců klubu Tomáše Andrise (3+7) nebo Šimona Kuchaříka (3+4). Bodové příspěvky navíc přidávají také obránci, kteří se velmi aktivně podílejí na produktivitě Valachů.

Při absenci Davida Sachra obsadil brankoviště v posledních utkáních v pozici jasné jedničky Jiří Slovák s úspěšností 91,5 % a ač se to na první pohled nemusí zdát, i on se stal nesmírně důležitým dílem skládačky dlouhé výherní série Bobrů.