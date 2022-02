Parta trenéra Tibora Janáse si uprostřed týdne zlepšila náladu, když odčinila sobotní debakl v Kopřivnici a před vlastním publikem znovu zabrala. Ani vydřená výhra 2:1 na udržení ve druhé lize zatím nestačí. Bojovat musí Drtiči dál.

„Po prohře v Kopřivnici jsme v derby s Kometou opět ukázali, že jsme tým, který když je kompletní a hraje alespoň na tři pětky, může se rovnat komukoliv a obrat o body kohokoliv. Cením si výkonu mého týmu. Kluci dřou, bojují a ukazují, že u nás se body nedarují. Dál se připravujeme na závěr sezony, který pro nás bude obzvláště těžký,“ prohlásil hodonínský trenér Tibor Janás.

Proti Kometě už měl k dispozici i Miklíka s Růžičkou, sestava zase byla silnější. Pokud nevypadnou další borci, může to v sobotu proti Opavě vypadat zase dobře.

„Uvidíme v pátek večer na tréninku, kdo bude k dispozici. Stejně jako s Kometou tak i doma s Opavou se pokusíme znepříjemnit hostům cestu do vyřazovací části. Se Slezanem se nám daří bodovat. I tak to bude těžké utkání, které může soupeři buď otevřít cestu do play-off nebo jim dveře přibouchnout. My si jdeme zápas užít a podat co nejlepší výkon,“ prohlásil hodonínský trenér Tibor Janás.

Základní část hokejisté SHKM Hodonín vyhráli. V play-off vyzvou Blansko

S ambicemi Opavy na play-off už to po prohře s Kopřivnicí vypadalo bledě, Slezané se však vrátili do hry excelentním výkonem na ledě Žďáru nad Sázavou. Opava na Vysočinu jela v okleštěné sestavě, útočník Lukáš Peterka dokonce jako šestý bek vypomáhal v obraně, červenobílí se ale semkli a rozhodnuto už bylo víceméně po první třetině, kterou bravurně Slezan vyhrál 4:0. Nakonec zápas skončil z pohledu hostů 7:1.

Středeční drama však mělo pro Opavu smutný konec. Slezan s Novým Jičínem sehrál utkání plné zvratů, nakonec domácí tahali za kratší konec. V prodloužení rozhodlo vyloučení, které potrestal zkušený Tomáš Káňa. Opava podlehla Novému Jičínu 3:4 v prodloužení, do tabulky si tak připisuje jeden bod.

„S Jičínem je těžké hrát, ale měli jsme nějaké šance a ty musíme proměnit. Jičín si tady minimálně pro bod přijel, aby zůstali na druhém fleku. Příležitosti byly, ale my jsme je nedokázali proměnit. Dostali jsme hloupé góly, končila přesilovka a v tu chvíli jsme dostali dvě branky. Naštěstí ostatní výsledky hrály pro nás. Teď hrajeme dva těžké zápasy venku, jedeme dál. Nic není rozhodnuto," burcuje opavský kouč Aleš Tomášek.

Jeho týmu nahrály výsledky soupeřů. Prohrál Žďár nad Sázavou a také Kometa Brno, takže situace okolo čtvrtého místa i nadále zůstává otevřená.

Velká škoda. Hodonínské házenkářky potrápily Plzeň, k bodům opět scházel kousek

Slezan se v tabulce nachází na šestém místě, když z 39 zápasů vybojoval 55 bodů. Na čtvrtou Kometu B ztrácí dva body, navíc odehrál o utkání méně, takže bodovou ztrátu může stáhnout.

Opavští se ovšem musí ohlížet také na další týmy. Páté jsou Plameny ze Žďáru nad Sázavou, dohnat mohou i třetí Kopřivnici.

V opavském dresu nasbíral nejvíce kanadských bodů Petr Wolf. Ve 37 zápasech získal 43 (17+26) kanadských bodů, což ho činí druhým nejproduktivnějším hráčem druhé ligy skupiny Východ. Druhý je Tomáš Rousek, který svým soupeřům vstřelil 17 branek, ke kterým přidal ještě jedenáct asistencí. Stejně bodů má na svém kontě i Vlastimil Malina (7+21).