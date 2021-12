Trenér Tibor Janás má až na Stanislava Balána k dispozici všechny hráče, v sobotu tak znovu může nasadit čtyři kompletní formace.

„V sobotu zajíždíme k poslednímu letošnímu venkovnímu utkání do Kopřivnice, kde se pokusíme navázat na poslední zlepšené výkony. Víme, že to bude těžký zápas. Domácí jsou favoritem, ale pokusíme se překvapit a domů odvést body,“ uvedl hodonínský trenér Tibor Janás.

Hokejisté Kopřivnice po sérii nezdarů klesli na předposlední příčku. Z ní se nedostali až po středečním triumfu v Opavě, kde zvítězili 2:1 po prodloužení.

Domácí hokejisté selhali až na konci střetnutí. Svěřenci kouče Tomáška po brance Wolfa dlouho vedli 1:0, závěr zápasu jim ale nevyšel. Nejprve inkasovali vyrovnávací branku, pak dokonce v prodloužení rozhodl zkušený útočník Ondřej Sluštík. Opava tak na vlastním kluzišti na Kopřivnici nenašla recept ani napočtvrté.

„Dnes to nebyl pěkný hokej. Vůbec nám to nebruslilo. O to cennější jsou získané body. Děkuji týmu, že bojoval až do konce utkání a po celou dobu věřil ve vyrovnání. Děkujeme fanouškům za podporu,” uvedl trenér HC ISMM Kopřivnice Jaroslav Kofroň.

Jeho protějšek Aleš Tomášek byl samozřejmě po domácí ztrátě zklamaný. „Byla otázka času, kdy tu branku dostaneme, nemůžeme se celou třetinu jen bránit. Nebyli jsme schopní vyhodit puk. Nezdálo se mi, že by Kopřivnice byla nějakým extraligovým klubem, ale my jsme hráli hloupě. Hráli jsme to pořád na icingy, pořád se vhazovalo u nás, prostě nám to nešlo. Výsledek je spravedlivý, nehráli jsme dobře,” uznal sportovně opavský kouč.

Nejproduktivnějšími hráči Kopřivnice jsou Jakub Mach a Patrik Gola, oba zatím nastřádali osmnáct bodů. Třetí je útočník Petr Seidler.

Produktivitě kopřivnických zadáků vévodí Filip Krzak s Dominikem Suchým, v brankovišti se letos vystřídalo už pět brankářů. Novou jedničkou je Andreas Kubáň, který na sever Moravy zamířil právě z Hodonína.