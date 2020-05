Přihlášku do druhé hokejové ligy předložilo v termínu celkem 24 klubů. Kromě hodonínského celku to jsou BK Havlíčkův Brod, BK Nová Paka, HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Děčín, HC Draci Bílina, HC DS České Budějovice, HC Dvůr Králové nad Labem, HC Klatovy, HC Kobra Praha, HC Kopřivnice, HC Příbram, HC Tábor, HC Trutnov, HK Nový Jičín, Hokejový klub Opava, IHC Písek, Mostečtí Lvi, SKLH Žďár nad Sázavou, TJ HC Jablonec nad Nisou, TJ HC Řisuty a tři nováčci - HC Orli Znojmo, HC Stadion Cheb a HHK Velké Meziříčí.

Z loňských soupeřů ve skupině Východ se Drtiči už nepotkají se Šumperkem, který jako vítěz základní části využil nabídku postupu do Chance ligy, a také s Moravskými Budějovicemi, jejichž licenci vlastnilo Znojmo. To kvůli pandemii po devíti letech končí v mezinárodní EBEL lize. „Na základě reálných předpokladů se Orli budou muset v důsledku pandemie vypořádat s výpadkem finančních prostředků pro následující ročník přesahujícím 60 procent loňského rozpočtu, který činil zhruba 36 milionů korun. To by bez přijetí preventivních opatření ohrožovalo samotnou existenci klubu. Dalším výrazným faktorem, který zvyšuje nejistotu a znemožňuje jakékoliv plánování, je situace spojená s predikovanou druhou vlnou pandemie a omezeními, která se nyní mění prakticky každý den. Žádná z organizací našemu klubu momentálně není schopna zaručit, jak bude vypadat a za jakých podmínek probíhat další ročník rakouské mezinárodní soutěže,“ uvedlo vedení Orlů na klubovém webu.

V souvislosti s jejich návrate, do českých soutěží se ještě spekuluje o možnosti získání licence od prvoligového Chomutova, který sužují finanční problémy.

Otázkou zůstává, jakým systémem se bude nový ročník hrát. Jisté je, že loňský model se třemi skupinami po devíti týmech bude nahrazen vzhledem ke změně počtu mužstev. Nabízí se různé možnosti základní části – čtyři skupiny po šesti týmech, tři po osmi, nebo eventuálně dvě s dvanácti celky.