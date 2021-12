Poklonu mu vysekl i po středečním utkání s Opavou, k výhře 5:2 pomohl výtečným výkonem. „To, co se soupeřovou obranou předvedl, je doslova balzám na oči. Je úžasné, kolik kotoučů vybojuje. Klobouk dolů před Lekyněm,“ prohlásil na adresu snaživého mladíka kouč SHK.

Dravého forvarda trenérova slova samozřejmě zahřála. „Každého hráče vždy pochvala od trenéra potěší. Osobně jsem se v průběhu celého zápasu cítil dobře, nicméně myslím, že by to mohlo být určitě i lepší,“ je přesvědčený Lekeš.

Letos máte slušnou formu, ale skoro vůbec nebodujete. Štve vás, že máte zatím jenom jednu asistenci?

Jak říkáte, momentálně nedávám góly, je to nejspíš nejdelší čekání vůbec. Mrzí mě, že týmu nedokážu pomoct brankou. Nemůžu se na nic vymlouvat. Trenér mi dává prostor. Do konce sezony máme ještě dost zápasů, snad tam něco spadne.

Jak prožíváte letošní sezonu? Trápí vás, že jste pořád poslední?

Vstup do sezony nám celkově nevyšel. Tým nebyl kompletní, kvůli nemoci nám postupně odpadával jeden hráč za druhým a hodně kluků trápilo i zranění. Mnohdy bylo složité poskládat kompletní tři lajny s tím, že někteří hráči šli do zápasu i se zraněním, což se výrazně projevovalo v posledních minutách utkání, kdy nám docházely síly.

Objektiv Jana Zahnaše: Reprezentace do 16 let ve Zlíně rozdrtila Slovensko!

Poslední výkony a výsledky jsou už ale lepší. Cítíte, že výkonnost jde nahoru?

V posledních utkáních hrajeme dobře. Cítím, že se v kabině vytvořilo pouto, nicméně musíme pokračovat v tvrdé práci.

Jak vůbec hodnotíte úroveň druhé ligy? Který tým se vám nejvíce líbí, od koho jste naopak čekal víc?

Druhá liga má dobrou úroveň. Působí v ní mnoho zkušených hráčů, kteří dříve nastupovali v extralize nebo v první lize. Do poslední chvíle si dokážou podržet puk. Podle mého názoru je letos v nejlepší formě Valašské Meziříčí. Bobři mají dobře poskládaný tým. Víc jsem naopak čekal od brněnské Komety.

Vy patříte mezi odchovance Zlína. Nemrzí vás, že hrajete jenom druhou ligu?

Popravdě na první ligu nemyslím. Momentálně je mým cílem se gólově prosadit ve druhé lize.

Limituje vás menší postava?

Je to trošku nevýhoda, zvlášť u mantinelu, ale jsem na to zvyklý. Musím hrát s tím, co mám.

Co vlastně kromě hokeje děláte? Pracujete nebo studujete?

Studuji na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor Tělesná výchova a sport.

Mistr extraligy Vosátko: Kdyby tento kádr byl na začátku, Berani jsou jinde

Co říkáte na výsledky Beranů? Nemáte strach, že Zlín přijde o extraligu?

Nevyšel jim začátek sezony, teď se tým doplnil. Myslím si, že se ještě mohou zachránit. V týmu mám kamarády, bývalé spoluhráče. Občas si s kluky napíšeme. Na zápas jsem se ale ještě letos nedostal.

Jak jste prožil Vánoce, co vás čeká na Silvestra?

Vánoce jsem prožil v poklidu. Potřeboval jsem si hlavně odpočinout. Silvestr budu slavit s přáteli.

Co říkáte předčasně ukončené mistrovství světa dvacítek? Dokážete se vžít do pocitů hráčů?

Turnaj každoročně sleduji. Je velká škoda, že se turnaj nedohraje. Hráče to musí před draftem určitě hodně mrzet.