Souboj nejhorších týmů východní skupiny ozdobí bývalí extraligisté, na soupisce mužstev jsou Balán, Růžička, Komínek či Kováčik, Malec, Brabenec nebo Moskal. Atraktivní souboj jihomoravských rivalů začíná na Zimním stadionu Václava Nedomanského v osmnáct hodin.

Drtičům se zatím nedaří odrazit ode dna, navýšit bodový zisk, vylepšit dosavadní tristní bilanci, a tak stále zůstávající s pouhými třemi body přikovaní na spodku tabulky. Vedení klubu se společně s trenérem a sportovním manažerem Tiborem Janásem snaží mužstvo různými změnami oživit, nastartovat, výsledky ale dobré nejsou.

Jednoduché to hodonínští hokejisté nebudou mít ani proti Kometě Brno B. V domácím utkání by přitom rádi odčinil poslední nezdar v Kopřivnici, kde prohráli vysoko 3:7. Nyní už se ale soustředí jenom na následující derby.

„V jihomoravském derby hostíme Kometu, která v předchozím utkání bodovala, zato my jsme nezvládli utkání v Kopřivnici. Bude to souboj dvou týmů ze spodku tabulky. My jsme dnes trénovali v deseti lidech a uvidíme, s kým ve středu nastoupíme,“ uvedl trenér Drtičů Tibor Janás.

Ten přiznává, že tým má znovu problémy s marodkou, která se i nadále rozrůstá. „Někteří kluci jsou zranění dlouhodobě, k nim nám přibyli další čtyři hráči, jenž mají virózu. Přesto věřím, že nastoupíme do zápasu alespoň se třemi kompletními formacemi. Konečně si budeme chtít sáhnout na body. Víme ale že to bude těžké, protože hosté jsou favoriti zápasu,“ dodává.

Brňané se po rozpačitém úvodu sezony, kdy prohráli tři první zápasy, začínají zvedat. Po třech duelech, ve kterých získali sedm bodů, ale přišli další těsné porážky.

Naposledy si ale béčko Komety vyšláplo na vedoucí Nový Jičín, který zdolalo 2:0.

Modrobílí vstřelili obě branky v první třetině a vedení udrželi až do konce utkání. Kometa si tak po koncentrovaném a disciplinovaném výkonu připsala své třetí vítězství a gólman Šembera čisté konto.

„Byl to skvělý kolektivní výkon všech čtyř útoků, které makaly a celé to podtrhl výborný výkon našeho brankáře. Hráli jsme to, co jsme chtěli a vyšlo to. Nemám k tomu co víc dodat, prostě perfektní,“ uvedl po zápase domácí trenér Jan Konečný.

Ďáblové odjížděli na sever Moravy zklamaní. „Rozhodla první třetina, která byla fakt špatná. Nedodržovali jsme taktiku, dostali jsme se pod tlak a během chvilky jsme prohrávali o dva góly. Ty dvě třetiny už to šlo jen víc a víc dolů. Kometa je kvalitní mančaft, mají silnou obranu a my jsme se nedokázali prosadit,“ posteskl si hostující trenér Kamil Gebauer.

Hrdinou víkendového střetnutí byl brněnský gólman Daniel Šembera, který poprvé nastoupil od začátku utkání a hned vychytal nulu.

„Bylo to super, po tolika prohrách jsme potřebovali vyhrát a jsem rád, že se to povedlo a mám na tom nějaký podíl. Nový Jičín byl těžký soupeř a porazit někoho takového pro nás bylo důležité. Je to cenné vítězství a určitě nás to namotivovalo. Věděli jsme, jak hrají a co na ně platí. Podle toho se odvíjely tréninky. Myslím, že se to vyplatilo a ukázali jsme, že se s námi musí počítat,“ prohlásil v rozhovoru na klubovém webu Šembera.