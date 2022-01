Drtičům se proti Ďáblům letos nedaří. Ve třech vzájemných zápasech s nimi nezískali ani bod. I když všechny utkání byly vyrovnané, pokaždé se radovali borci ze severu Moravy. Hodonínští cítí, že je čas na odplatu, jednoduché to ale stejně jako v minulých duelech nebude.

„V sobotu nastoupíme v totožné sestavě jako v předchozím utkání. Třikrát jsme se soupeřem sehráli vyrovnaný zápas a vždy odešli poražení. Nyní máme možnost o reparát a doma se pokusit konečně s Novým Jičínem zabodovat. Kluci se na utkání těší. Uděláme maximum proto, abychom Ďábly pořádně potrápili a konečně jim sebrali nějaké body,“ uvedl hodonínský trenér Tibor Janás.

Tradiční účastník třetí nejvyšší soutěže letos prožívá po hubenějších letech návrat na přední příčky. Svěřenci kouče Kamila Gebauera, který tým převzal v létě po Petru Macháčkovi, tvoří výborné mužstvo, které z 27 duelů vyválčilo 52 bodů.

Novojičínští si od začátku ročníku drží velice dobrou formu. Spoustu kol se vyhřívali na vedoucí příčce, soutěži dominovali. Nedávno je ale z první pozice sesadilo Valašské Meziříčí.

Lví podíl na letošním úspěchu má dlouholetý manažer klubu Milan Urban. Tomu se podařilo sestavit tým, ve kterém najdeme celou řadu známých jmen.

Letité zkušenosti se zahraničím a také vyššími soutěžemi má produktivní forvard Roman Maliník (9+17). Tradičně se daří i dalšímu útočníkovi Jakubu Lehečkovi (8+15).

Mírně za očekáváním naopak bodově zůstává centr Tomáš Káňa (6+6). Forvard s několika starty ve slavné NHL se zatím neprosazuje až tak, jak by se možná od plejera takového kalibru čekalo.

Určitě jej však hodonínští zadáci nemohou podcenit. V obranných řadách pak vyniká další veterán Petr Kuboš (1+11), který se letos vrátil z hokejového důchodu.

Ďáblům vyšel i první zápas v novém roce 2022. V Novém Jičíně se ve středu představila Kopřivnice a téměř čtyři stovky diváků sledovaly hodně zajímavý duel.

Svěřenci Kamila Gebauera měli skvělý vstup do úvodních dvou třetin, když pokaždé bleskově skórovali. Vyrovnané utkání nakonec Ďáblové zvládli a Kopřivnici na svém ledě porazili 3:1.

„Dlouho jsme nehráli a bylo to znát, hlavně v první třetině, která nebyla z naší strany vůbec dobrá. Podařilo se nám dát brzy branku, ale poté jsme to zbytečně přehrávali a hlavně ve středním pásmu jsme hráli strašně složitě. Po první třetině jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny se to začalo zlepšovat. Myslím si, že od půlky toho utkání jsme už hru kontrolovali. Je velká škoda, že jsme neproměnili šance, protože těch jsme měli opravdu velkou spoustu. Musím ale kluky pochválit, protože zápas zvládli, a to včetně závěru utkání," zhodnotil poslední duel na klubovém webu kouč Nového Jičína Kamil Gebauer.