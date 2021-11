Drtiči si ve středu večer konečně v kabině zazpívali, radostí i úlevou zabouchali hokejkami. Teď už ale před sebou mají další těžkou práci, pořádnou dřinu. Na Slovácko míří Opava posílená triumfem nad vedoucím Novým Jičínem navíc s touhou oplatit Hodonínu poslední prohru. Tenhle střet bude mít grády.

„Opava patří k týmům ze předních míst v tabulce a budou si chtít odvést body, které jsme jim uzmuli na jejich ledě. Po středeční výhře ale cítím v mužstvu daleko lepší náladu a i pokoru k dalšímu utkání. Víme, že každý další zápas je pro nás velmi důležitý. Chceme snad zlepšující se formu týmu potvrdit právě v duelu s Opavou,“ prohlásil hodonínský trenér Tibor Janás.

„My chceme opět předvést zlepšenou hru, jak v předbrankovém prostoru, tak i v celé útočné fázi, kde se konečně začínáme daleko více prosazovat. Pokud zlepšíme hru v obranné fázi, tak máme šanci uhrát slušný výsledek,“ je přesvědčený.

Drtiči si ovšem moc dobře uvědomují, že je nečeká žádná selanka. Dobrou zprávou je i pomalý návrat dlouhodobých marodů. „Jsem rád, že se do tréninku konečně zapojují i Hložánek s Lekešem. Snad se brzy vrátí i k zápasům,“ přeje si.

Otazník visí nad startem útočníka Marka Růžičky, jehož zdravotní stav je nejistý.

Opava doma po sérii nevýrazných výkonů konečně zabrala a dala zapomenout na nevydařené zápasy z poslední doby. Slezan doma přehrál Nový Jičín 4:1.

Výsledek se může zdát jednoznačným, ale jednoduše se tři body rozhodně nehodily. Opavští ještě deset minut před koncem vedli jen o gól, skvělým finišem ale drama nepřipustili.

„Nastoupili jsme do zápasu trošku nervózní. Chybí nám nemocní hráče, navíc jsme věděli, že Jičín má hodně zkušené mužstvo. Zlomovým momentem bylo ubráněné oslabení pět na tři, které stejně jako ve Žďáru asi zápas rozhodlo. Ve třetí třetině jsme se prezentovali bojovným výkonem, kluci hráli výborně, obětavě skákali do střel. Nějaké chyby tam samozřejmě byly, jsem ale rád, že jsme měli několik šancí a ty jsme proměnili. Celé to podtrhl výkon gólmana, které máme výborné oba dva. Dneska chytal Pity, který si zaslouží absolutorium,“ uvedl na klubovém webu trenér Opavy Aleš Tomášek.

Ten stále nemůže využít služeb útočníka Tomáše Rouska, který je momentálně na marodce Slezanu.

Lídrem kanadského bodování opavského mužstva je dvacetiletý útočník Jan Vojtovič, kterému se do této doby podařilo nasbírat slušných deset kanadských bodů, a to za dvě branky a osm gólových asistencí. Na záda mu dýchá nejen olomoucký odchovanec Jan Vašenka, sedm bodl nasbírali také nejlepší střelec Slezanů Adam Beránek, nejproduktivnější bek Adam Kunc či Jan Štindl.

V brankovišti spoléhá příští soupeř Drtičů na schopnosti Dominika Pitáka, který odchytal podstatnou část minutáže v letošní sezoně a je jasnou jedničkou svého týmu.