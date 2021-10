Drtiči to ale ani po příchodu zahraniční akvizice jednoduché mít rozhodně nebudou. I když Velké Meziříčí je ve své podstatě stále nováčkem druhé ligy, vstup do sezony mu vyšel parádně a po prvních třech kolech vedl tabulku východní skupiny druhé ligy, když postupně porazil Kometu Brno B, Kopřivnici a Valašské Meziříčí.

Vedení klubu společně s trenérem i nadále pracuje na doplnění mužstva a zvýšení konkurence na všech postech. „Možná již zítra využijeme služeb jednoho ruského hráče, který by nám mohl pomoct vyztužit útočné formace,“ prozradil Janás.

Drtiči nastoupí do středečního duelu v téměř totožné sestavě jako o víkendu na ledě Opavy. „Možná jedna či dvě změny budou. Uvidíme po úterní večerním tréninku,“ uvedl Janás.

„Po výhře v Opavě je v týmu cítit uvolněnější atmosféra. Napětí tří zápasů bez bodu pomalu opadá a soustředíme se na další utkání s Velkým Meziříčím, který je z hlediska postavení v tabulce a výborného startu do soutěže favoritem,“ říká hodonínský trenér Tibor Janás.

Svěřenci trenéra Tibora Janáse mají o motivaci postaráno. Výhru chtějí věnovat šéfce klubu Janě Gajošové, která v úterý má pětapadesát let. Lepší dárek k významnému životnímu jubileu než triumf nad Velkým Meziříčím si předsedkyně jihomoravského oddílu nemůže přát.

Hodonínští hokejisté se podruhé v sezoně představí vlastním fanouškům, kterým by se rádi revanšovali za úvodní domácí nezdar s Kopřivnicí. Drtiči se po třech porážkách zvedli, když v sobotu vydřeli fotbalovou výhru v Opavě. Teď chtějí venkovní triumf potvrdit i proti Velkému Meziříčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.