Drtiči odcestovali do Opavy bez obránce Hefky a útočníka Růžičky, ani domácí Slezan ale nebyl v sobotním zápase rozhodně kompletní.

Hosté nezačali ve Slezsku příliš dobře. Už ve 2. minutě byl vyloučen Miklík, domácí ale první přesilovku v zápase nevyužili.

Vzápětí si početní výhodu vyzkoušeli i Drtiči, ale při hře pěti proti čtyřem rovněž nebyli úspěšní.

Opavští pořádně zahrozili v 11. minutě, ale střely Rouska ani Wolfa se neujali, gólman Kořének spoluhráče podržel i v dalších těžkých momentech, i proto skončila úvodní část bez branek.

Čekání na gól utnul až v úvodu druhé třetiny David Janás. Hodonínský útočník dostal přihrávku zpoza branky a zblízka procedil kotouč za gólmana Pitáka.

Drtiči ožili, brzy mohli přidat druhou branku, ale Levitskii po Romančíkově přihrávce v jasné šanci selhal.

Opava pak hrála dvě přesilovky, ale hosté nápor protivníka ustáli. Slezané skóre srovnali až v další početní výhodě. Nedovolený zákrok Handla ve 35. minutě potrestal Häring, který se prosadil z otočky po přihrávce Damaška. Byla to vůbec jeho první trefa v opavském dresu.

Domácím patřil i nástup do závěrečné periody. Kořének se ale při závaru před svojí brankou blýskl parádním zákrokem. Drtiči se ale dál bránili, za katr putoval Levitskii, jenž ke dvěma minutám vyfasoval i osobní trest za nesportovní chování.

Slezané byli několikrát velmi blízko druhému gólu, ale skvělý Kořének dál čaroval. Mladý odchovanec Zlína vychytal Zouhara i Malinu, na druhé straně neuspěli Komínek s Romančíkem.

Rušno před oběma brankami bylo až do konce dramatického střetnutí. Kořének v závěrečné pětiminutovce uspěl i proti Wolfovi s Rouskem.

Domácí závěr nezvládli. O nápor se připravili sami, když hráli v šesti a následně za příliš mnoho hráčů na ledě tvrdě pykali.

Přesilovkovou kombinaci přesně zakončil Hložánek a strhl vítězství na stranu Drtičů. Opava to ještě zkusila v šesti, power-play už ale vyrovnání nepřinesla.

Hodonín ve Slezsku zvítězil po velkém boji 2:1 a přiživil šanci na záchranu druhé ligy.

Další důležitý zápas sehrají Drtiči ve středu doma proti Velkému Meziříčí.

2. hokejová liga, skupina východ, 33. kolo -

HK Opava – SHK Drtiči Hodonín 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Häring (Damašek, Šindelář) – 21. Janás (Škápik, Levitskii), 59. Hložánek (Škapík). Rozhodčí: Vaněk – Mikšák, Peluha. Vyloučení: 5:6, navíc Levitskii (Hodonín) 10 minut OT. Využití: 1:1. Diváci: 282. Průběh zápasu: 0:1, 1:1, 1:2.

Opava: Piták (Baldik) – Zapletal, Věntus, Šindelář, Thiel, Kocián, Zelenka, Zouhar – Wolf, Malina, Rousek, Buršík, Krupa, Horný, Häring, Damašek, Římský, Vojtovič. Trenér: Tomášek.

Hodonín: Kořének (Malyshev) – Mikulík, Pchalin, Hohl, Škápik, Miklík, Sedláček – Handl, Marek, Romančík, Komínek, Lekeš, Hložánek, Hrazdíra, Levitskii, Janás. Trenér: Janás.

Jsem hrdý na svůj tým! A už se těšíme na středu, kdy přivítáme Velké Meziříčí



„Po covidové pauze jsme odehráli dobrý zápas a po zásluze vezeme tři body. Po první bezbrankové třetině, ve které jsme měli šance jak my, tak i domácí, ale skóre se neposunulo, jsme ve druhé části hodně polevili v disciplíně a byli zbytečně vylučovaní. Nejdříve jsme šli do vedení po střele Davida Janáse, poté jsme však zbytečnými fauly dostali soupeře do hry. Opava svojí třetí přesilovku za sebou již proměnila. Do závěrečné části jsme šli s cílem urvat zápas na naši stranu. V každém střídání byla znát chuť dát rozhodující gól. Minutu a půl před koncem domácí špatně střídali a po zásluze šli do oslabení. Dobře sehranou přesilovou hrou jsme zápas rozhodli a Erikem Hložánkem zasadili domácím rozhodující ránu. Touto cestou chci klukům poděkovat za výkon a výsledek. Ty si musíme uhrát sami. O to víc si výhry ceníme a na tabulku nekoukáme, protože jít do zápasu s tím, že vím, jak utkání dopadne, snad nemůže ve druhé lize bavit samotné hráče ani trenéry. Ale s tím počítáme a nekňouráme. Jsem hrdý na svůj tým! A už se těšíme na středu, kdy přivítáme Velké Meziříčí. Uvidíme, jak zázračný tým plný kouzelníků k nám přijede. (smích)“



Trenér SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás