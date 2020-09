Drtiči šli do prvního letošního domácího zápasu oslabení o několik důležitých hráčů. Kromě brankáře Kubáně domácímu týmu scházeli také Pěnčík, Škvrně a Bulín, pro kterého letošní sezona skončila vážným zraněním kolene. „Do zápasu jsme šli bez dvou obránců a ve dvaceti lidech. Věděli jsme, že je to pro nás důležité střetnutí. Po úvodní prohře v Znojmě jsme před vlastním publikem chtěli bodovat, což se nám podařilo,“ uvedl trenér Tibor Janás.

Hodonínu vstup do zápasu vůbec nevyšel. Domácí šli po Medkově podražení do čtyř a Slezan udeřil. Hosty poslal do vedení Rousek. Slovácký celek se snažil, herně to ale nebylo ideální. Přesto domácí dokázali v závěru první třetiny výsledek srovnat. Přesilovkovou kombinační akci přesně zakončil Janás, kterému asistovali Havlát s Kruckovyčem.

Drtiči v úvodu druhé třetině přečkali oslabení a ve 26. minutě podruhé udeřili. Obrat završil Hložánek, kterému asistovali Komínek s Romančíkem. Jihomoravané se ale dlouho neradovali. Fišera fauloval a Opavští v početní výhodě trestali. Na 2:2 srovnal Štindl a v polovině zápasu se začínalo od začátku.

Hodonín se dál rval a tlačil do zakončení. Po několika neproměněných šancí se prosadil obránce Vosátko, který svým premiérovým gólem v dresu SHK poslal slovácký celek znovu do vedení. Drtiči se uklidnili a dál hráli dobře. Ve 46. minutě se trefil kapitán Komínek a bylo to 4:2. „Klíčovým momentem bylo, že jsme odskočili na 4:2. V tu chvíli se zápas lámal,“ poznamenal Janás.

Hodonín - Opava 6:3 Třetiny: 1:1, 2:1, 3:1. Branky a nahrávky: 20. Janás (Havlát, Kruckovyč), 26. Hložánek (Komínek, Romančík), 36. Vosátko (Charvát, Komínek), 46. Komínek (Hložánek), 54. Havlát (Jirásek), 60. Havlát (Komínek, Fisera) – 6. Rousek (Malina), 29. Štindl (Kunc, Vaněk), 51. Šindelář (Herman, Malina). Rozhodčí: Held – Šimčík, Bubela. Vyloučení: 7:6. Využití: 3:2. Diváci: 520. SHK Hodonín: Javůrek (Polášek) – Kruckovyč, Jirásek, Sedláček, Koubek, Miklík, Vosátko, Fišera – Komínek, Havlát, Medek, Leška, Dufek, Krejčí, Charvát, Lekeš, Hložánek, Balán, Janás, Romančík.

Opava dál soupeře zlobila a zápas ještě pořádně zamotala. Druhou přesilovku v zápase zužitkoval Šindelář, který snížil na rozdíl jediné branky. Jihomoravané však přispěchali s rychlou odpovědí. Další nedovolený zákrok Šendery potrestal Havlát. Synovec známého hokejisty a jedna z posil Drtičů svojí premiérovou trefou v oranžovomodrém dresu dodala domácímu týmu zase větší klid. Hodonínský triumf v závěru pečetil opět Havlát, který dalším přesilovkovým gólem upravil na konečných 6:3. „V utkání jsme tahali za trochu kratší konec. Navíc se nám vymstilo, že jsme neproměňovali šance, naopak z protiútoků jsme sami inkasovali,“ uznal opavský kouč Aleš Tomášek.

Drtiči se výhru pokusí potvrdit i v dalších dvou zápasech před vlastním publikem. Už ve středu na Zimním stadionu Václava Nedomanského hostí Žďár nad Sázavou, netradičně v pátek se pak doma utkají s Novým Jičínem. Oba duely začínají v osmnáct hodin.