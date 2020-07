Vedení klubu se na spolupráci dohodlo s útočníky Lukášem Finsterlem, Michalem Romančíkem a obráncem Richardem Kobylíkem. Zmiňovaná trojice už u Drtičů působila, nyní se na jih Moravy vrací zpět.

Finsterle s Kobylíkem nastupovali v minulé sezoně za Nový Jičín, Romančík se do Hodonína vrací oklikou přes Šumperk a Valašské Meziříčí. „Jsem rád, že jednání dopadla podle našich představ. Všichni tři znají prostředí klubu a věřím že budou velkým přínosem. Chtěl bych poděkovat jednatelce klubu Janě Gajošové za úspěšné dotažení jednání o příchodu kluků do klubu SHK,“ prohlásil kouč Drtičů Tibor Janás, který stojí za příchodem těchto hráčů.

Již dříve se vedení klubu dohodlo s odchovanci Martinem Miklíkem, Davidem Janásem, Matějem Charvátem a Erikem Hložánkem.

Navíc se na jih Moravy z angažmá v Polsku vrací útočník Jan Bulín a v mužstvu dál zůstává kanonýr Petr Jurča. Sedmatřicetiletý útočník je ikonou mužstva a jedním z nejlepších střelců posledních let. Trenér Tibor Janás je přesvědčený, že oba hráči splňují přesně to, čím se chce tým prezentovat v následující sezoně, to znamená zkušenost a dravé mládí.