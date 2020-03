Klaplo to. Hodonínským hokejistům vstup do letošních vyřazovacích bojů vyšel. Drtiči v úvodním zápase předkola play-off východní skupiny druhé ligy otočili duel s Valašským Meziříčím a po výhře 4:2 se v sérii hrané na tři vítězné zápasy ujali vedení 1:0.

Drtiči svého soka porazili už ve středu 5:1, to ještě v rámci posledního kola základní části. Tentokrát to bylo o poznání náročnější. Vítězný gól zaznamenal ve 42. minutě uzdravený útočník Tomáš Komínek.

„Byl to klasický zápas play-off. Podržel nás brankář Andreas Kubáň, zbytek týmu podal velice takticky vyspělý výkon. Důležité bylo, že jsme za nepříznivého stavu 1:2 přečkali nějaké šance hostů. Pak jsme využili přesilovku a vrátili se zpátky do hry. Ve třetí třetině, po gólu Komínka na 3:2, jsme už soupeře k ničemu velkému nepustili. Za výhru jsme rádi, ale je to teprve první zápas. Mrzí mě nefér zákrok na Dominika Lužu, který utkání bohužel nedohrál,“ uvedl trenér Michal Konečný.

Druhé utkání série se hraje v pondělí na Valašsku.

SHK Hodonín - HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Luža (Balán, Horák), 38. Mlynář (Miklík, Komínek), 42. Komínek (Ševčík), 52. Polák (Balán, Janás) – 26. Pořízek (Vaněk, Vávra), 36. Daněk (Ďurkáč, Romančík). Rozhodčí: Škrobák — Mikšík, Kučera. Vyloučení: 8:9. V oslabení: 0:1. Využití: 1:2. Diváci: 1028. Průběh utkání: 1:0, 1:2, 2:2, 4:2.

SHK Hodonín: Kubáň (Javůrek) — Janošek, Ševčík, Sedláček, Věžník, Miklík, Horák — Bulín, Komínek, Jurča, Čejka, Mlynář, Krejčí, Charvát, Luža, Hložánek, Balán, Janás, Polák.

HC Bobři Val. Meziříčí: Slovák (Netolička) — Ďurkáč, Holiš, Kamas, Baroš, Žák, Běhal, Andris, Vávra, Vaněk, Romančík, Kuchařík, Slovák, Pořízek, Kočica, Daněk.