Kouč SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás dá šanci všem hráčům, které má momentálně k dispozici. „Utkání s Táborem bude další prověrkou před blížícím se prvním mistrovským utkáním. Tábor je rozhodně favoritem zápasu. Letos bude patřit mezi top týmy celé druhé ligy,“ míní Janás.

Zatímco Jihočeši za sebou mají už sedm duelů, slovácký celek zatím odehrál jen tři zápasy. „Což je hodně málo na to, že už příští týden startuje soutěž,“ uvědomuje si Janás.

Drtiči stále trápí marodka. „Po pondělním tréninku uvidíme, jak na tom někteří kluci budou po zdravotní stránce. Bohužel u některých z nich prognózy nevěští nic dobrého. Tak snad to dopadne dobře,“ doufá.

S hokejisty, kteří trenéra Janáse výkonnostně nepřesvědčili, se vedení klubu rozloučí tento týden. „Tým pak doplníme další dva tři hráče i brankáře,“ říká bývalý obránce.

Hokejisté Tábora si v posledním přípravném zápase poradili se Žďárem nad Sázavou.

Soupeře z Vysočiny, na jehož ledě před dvěma týdny prohráli 5:6, porazili bez výraznějšího nervového vypětí 3:0.

„Žďár je tradičním a kvalitním soupeřem, a proto pro nás představuje dobrý ukazatel aktuální formy. V první třetině naši kluci udávali tempo hry a zúročili to i dvěma vstřelenými góly, těch však každopádně mohlo a mělo být víc. Vstup do druhé části od nás nebyl dobrý. Po nepodařené přesilovce a dvou nevyužitých šancích sklouzla naše hra do úspornějšího módu, což samozřejmě jako trenéři neradi vidíme. Ztratila se přesná přihrávka i myšlenka a bylo těžké se znovu dostávat do hry," hodnotil duel asistent trenéra HC Tábor Miloslav Čech.

„S nástupem do třetí třetiny už jsme se přece jen začali vracet ke své hře. Vytvořili jsme si několik šancí, dali třetí gól a zápas dohráli bez zbytečné křeče. Vyzdvihl bych tentokrát výkon brankáře Koláře. V utkání nebyl tolik vytížený, ale situace před svou brankou řešil s naprostou jistotou," dodal Čech.