Drtiči se v prosinci rozjeli a dobré výkony podávají i teď na konci ledna. Ve středu uspěli s Velkým Meziříčím, z posledních desíti utkání bodovali hned osmkrát a situace v tabulce už není tak bezvýchodná, jak vypadala v listopadu.

Vyhráno ale slovácký celek zdaleka nemá. Ztráta byla až příliš velká, dotahování na soupeře, kteří rovněž bodují, není jednoduché. I proto se Hodonínští příliš dopředu nedívají, jdou zápas od zápasu a makají.

Tvrdá lopota se Komínkovi a spol. vyplácí, z otloukánka se rázem stal nepříjemný protivník, co sbírá body i týmům z popředí tabulky.

Teď se Drtiči pokusí zaskočit Nový Jičín. S Ďábly letos pokaždé prohráli, všechny zápasy ale byly vyrovnané, šanci tedy rozhodně mají.

„V sobotu zajíždíme do Nového Jičína, se kterým máme nulovou bilanci. Zatím jsme ani jedno utkání nedokázali dotáhnout do vítězného konce anebo získat nějaký ten bodík. Pokaždé jsme byli lepším týmem, který po většinu utkání vedl, ale vždy jsme ve třetí třetině zápas ztratily. Doufám, že se poučíme a v posledním vzájemném utkání u nich doma to zvládneme tak, abychom konečně získali nějaký bod,“ přeje si hodonínský trenér Tibor Janás.

Počítat ale stále nemůže s obráncem Miklíkem, jenž má poraněnou ruku. Otazník visí i nad Hrazdirou, kouč Drtičů navíc čeká, jak dopadne vyšetření ramene Lekeše, zda u něj bude všechno v pořádku.

„V posledním utkání s Velkým Meziříčí jsme ale ukázali, že i když je nás pět a půl, máme lepší tým. Ale taky víme, že výsledky zápasů soupeřů ovlivnit nemůžeme a jsme jen ti, kteří přihlížejí, co se na jiných stadionech děje. Každý tým bude v závěru sezony bojovat o místo, které mu zaručí klid. Baráž totiž nikdo hrát nechce,“ ví dobře Janás.

Nový Jičín stále proplouvá sezonou bez větších problémů a v tabulce mu patří druhá pozice se ztrátou 14 bodů na Valašské Meziříčí. Bobři ale odehráli o tři zápasy víc.

Ďáblové se několik kol drželi v čele tabulky východní skupiny, ovšem bylo to také díky většímu množství předehraných utkání. Ve chvíli, kdy se zápasy Bobrů a Ďáblů vyrovnaly, na nejvyšší příčce se od té doby umístili Valaši.

Nový Jičín sází na zkušenost a sehranost. Týmu dominují Roman Maliník (10+17), Jakub Lehečka (8 +16), Robin Gebauer (12+9), Jan Sluštík (5 + 13) nebo obránce Petr Kuboš (1+11).

A to je pouze výčet pár jmen ze soupisky, které v minulostí více či méně okusila českou nejvyšší soutěž. Tomáš Káňa (6+6), bratr mladšího Jana Káni, útočníka Olomouce, navíc nastoupil do 6 zápasů v NHL, přes 80 jich odehrál v nižší AHL.

Nejproduktivnějším hráčem je již jmenovaný Maliník, který je ale v porovnání s jinými muži východních týmů ve vzájemné tabulce až na 15. místě.

Brankář Daniel Šimonů (19 utkání) působí u Ďáblů již třetí sezónu, předtím na jeden zápas nakoukl do Chance ligy i extraligy. Aktuálně se mezi třemi tyčemi pravidelně střídá s Petrem Galuškou (13 utkání). Dvaadvacetiletý gólman nyní prožívá svůj první pořádný vstup do mužského hokeje ve své kariéře, dříve sice působil u kadaňských Trhačů a v Bílině, ovšem nikde nedostal tolik prostoru, jako právě teď.

Ani druholigovým týmům se nevyhýbají onemocnění a karantény, které napříč celým českým sportem mění termíny sportovních událostí. V improvizovaném režimu teď fungují i Ďáblové, kteří vychází vstříc žádosti Kopřivnice a derby, které se mělo odehrát ve středu, bylo přeloženo na 7. února.

Severomoravany tak nyní čeká velmi náročných devět dní, ve kterých odehrají hned pět zápasů.

Naposledy se Ďáblové představili ve Velkém Meziříčí, kde to byl jejich čtvrtý venkovní zápas v řadě. Severomoravané sice na Vysočině nastoupili se skvěle chytajícím Galuškou, který zneškodnil 47 střel domácího celku, ale na body to i tak nestačilo.

„Utkání se mi těžko hodnotí, protože jsme dostali gól v poslední minutě. Klukům musím dneska poděkovat, opravdu ten zápas odmakali a minimálně bod jsme si zasloužili. Bohužel takový je hokej a rozhodla branka v poslední minutě, na kterou se nám už nepodařilo odpovědět,“ uvedl k zápasu na klubovém webu hostující kouč Kamil Gebauer.