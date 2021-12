Mise je těžká, ale rozhodně ne neřešitelná. Vždyť Nový Jičín před týdnem prohrál ve Velkém Meziříčí 0:11! Utkání 21. kola východní skupiny druhé ligy začíná na severu Moravy v sedmnáct hodin.

Drtiči pojedou do Nového Jičína psychicky povzbuzeni středečním úspěchem. „Na výhru se pokusíme navázat. Samozřejmě neříkám, že v Novém Jičíně vyhrajeme 8:0, ale poctivou hrou to budeme chtít favorizovanému soupeři znepříjemnit,“ uvedl trenér Drtičů Tibor Janás.

K dispozici bude mít i ruského brankáře Ivana Malysheva. Osmnáctiletý gólman přišel na Slovácko na hostování z Nové Paky, vytvoří konkurenci Michalu Kořénkovi a jmenovci Martinčíkovi.

Ďáblové možná trochu překvapivě stále vévodí druholigové tabulce. Před druhým Valašským Meziříčím mají k dobru pět bodů, ovšem nutno dodat, že Valmez odehrál o tři zápasy méně.

Hráči Nového Jičína sice minulý víkend vyhořeli ve Velkém Meziříčí, kde vyfasovali jedenáct branek, ale náladu si zvedli ve středečním derby proti Kopřivnici, kde po obratu zvítězili 2:1.

„Bylo to klasické derby utkání, které mělo náboj, skončilo těsným výsledkem. Myslím si, že jsme dneska byli o ten gól lepší. Chtěl bych kluky pochválit za předvedený týmový výkon. Všichni makali na sto procent a každý z nich dodržoval to, co jsme si po posledním zápase ve Velkém Meziříčí řekli. Chtěl bych jim poděkovat hlavně za ten závěr, protože to uhráli opravdu zkušeně,“ uvedl na klubovém webu kouč vítězů Kamil Gebauer.

Nejproduktivnějším Ďáblem dál zůstává Roman Maliník, který si v jednadvaceti zápasech připsal na své konto 19 kanadských bodů (6+13). O tři body méně má na svém kontě Jakub Lehečka (4+12). Po čtrnácti bodech mají Dominik Kafka (7+7) a Robin Gebauer (7+7).

Mezi opory týmu patří velezkušený obránce Petr Kuboš či útočník Jan Sluštík. O pozici jedničky bojují Daniel Šimonů a Petr Galuška, kteří se v brance pravidelně střídají. Lepší statistiky má ale Šimonů, jenž odchytal o jedno utkání víc a drží si průměr 2.19 branek na zápas.

Fanoušci Drtičů věří, že mu ho Balán a spol. v sobotu zhorší.