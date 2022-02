V sobotu se představí na ledě Kopřivnice, která společně s Kometou B, Žďárem nad Sázavou a Opavou bojuje o postup do play-off. Slovácký celek se pokusí Tatře cestu do vyřazovacích bojů zkomplikovat. Zda se jim to povede, ukáže sobotní duel 38. kola východní skupiny druhé ligy. Na severu Moravy se začíná v sedmnáct hodin.