„Situace nám není lhostejná. Snažíme se mužstvo nastartovat, oživit. I proto jsme přivedli další tři hráče. I když jde o mladší hráče, věřím, že kvalitu mají, aby nám pomohli zastavit porážky a začali jsme sbírat body. Bojujeme dál,“ vzkazuje fanouškům šéfka Drtičů Jana Gajošová.

Jednadvacetiletý obránce Tomáš Dřímal prožil minulou sezonu v prvoligovém Přerova. Za Zubry odehrál devatenáct zápasů, ve kterých si připsal tři body za jeden gól a dvě asistence. Mladý bek už v Hodoníně působil v sezoně 2019/2020, kdy za Drtiči absolvoval sedm utkání s bilancí jednoho gólů a jedné asistence.

O rok mladší útočník Tadeáš Dřímal začal letošní ročník ve Zlíně, kde nastupoval za juniorku. V sedmi duelech si připsal osm bodů za tři branky a pět nahrávek. Hodonínu bude vypomáhat ve druhé lize. Třetím nováčkem je třiadvacetiletý forvard Jan Sokolík.

Trenér Tibor Janás věří, že nováčci pomohou tým nastartovat k lepším výkonům a výsledkům. Drtiči jsou po čtyřech kolech bez bodu poslední, kdy dobru mají odložený duel s Valašským Meziříčím.

„Do Opavy cestujeme teprve k sedmému zápasu od srpna. I když zatím máme na kontě tři porážky, každým utkání se hra týmu zlepšuje. Kádr jsme doplnili třemi novými hráči, dále již můžeme počítat i s Markem Růžičkou. Nyní čekáme i na návrat Erika Hložánka, jehož rekonvalescence je sice delší, ale už jsme ohledně něj více optimističtější. Bohužel nás dál trápí katastrofální zakončení,“ uvedl Janás.

Hodonínský kouč bude mít v Opavě k dispozici čtyři kompletní formace. „Konečně tedy bude v týmu po dvou měsících určitá konkurence o místo v sestavě. I nadále ale pracujeme na příchodu dalších hráčů,“ přiznává Janás.

Oproti tomu Opava může být se vstupem do soutěže spokojená. Slezan z úvodních čtyřech kolech vytěžil osm bodů, což mu stačí na průběžnou druhou příčku, hned za překvapením z Velkého Meziříčí.

Slezané poprvé poznali hořkost porážky ve středu, když prohráli 0:1 po samostatných nájezdech v Novém Jičíně. Slezanům v utkání chyběl větší hlad po gólu a hráči v poli mohli za bod děkovat především fantasticky chytajícímu Dominiku Pitákovi.

„Zezadu nehrajeme špatně, ale je to podpořeno výkonem gólmana. Pity dneska chytil několik velkých gólovek, na tom to trochu máme postavené. Na šance byl dnes Jičín lepší a asi zaslouženě mají o jeden bod navíc. Mohlo to dopadnout i jinak, bohužel ale nedáváme góly a to se pak těžko vyhrává,“ hodnotil střetnutí v Novém Jičíně kouč Opavy Aleš Tomášek.

Ten věří, že se Slezanu podaří proti Hodonínu navázat na domácí výhry s Kometou a Žďárem nad Sázavou. Sobotní zápas 5. kola východní skupiny druhé ligy začíná kvůli časové kolizi s domácím fotbalovým duelem Slezského FC Opava již v patnáct hodin.