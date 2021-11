Oba týmy se na Zimním stadionu Václava Nedomanského utkají hned v sobotu, kdy je na programu duel patnáctého kola.

Pokud chtějí Drtiči uspět, musí se zlepšit, dát zase do kupy. Tým trápí marodka, sužují absence. Bez několika stabilních hráčů to má Janásův tým složité, proti Bobrům neměl nárok.

Byť se domácí snažili a hlavně ve druhé třetině protivníka několikrát přimáčkli, nakonec středeční šichtu absolutně nezvládli. Výsledkem je debakl a zklamání fanoušků.

„V dohrávce prvního kola s Valašským Meziříčím jsme dokázali držet krok jen do první branky soupeře. Poté jsme až do konce utkání tahali za kratší konec. Bohužel máme úzký kádr a dochází nám energie. Soupeř byl po hokejové stránce určitě o level nad námi. Snahu klukům upřít nelze. Bojovnost tam byla, ale na tým, který má čtyři kompletní výkonnostně vyrovnané pětky, to bohužel nestačí,“ zhodnotil další nepovedený duel kouč Drtičů Tibor Janás.

Vstup do utkání měli lepší favorizovaní hosté, kteří zahrozili hned ve 3. minutě, ale Apolenář po přečíslení Micku nepřekonal. Pak měl vedoucí gól na hokejce Finsterle. Nejproduktivnější hráč Bobrů, který v minulosti nosil i dres Drtičů, po samostatném úniku zakončoval kličkou do forhendu, na pozorného gólmana Hodonína ale nevyzrál.

Valaši se vedení po zásluze ujali v 8. minutě, kdy se prosadil důrazný obránce Šimon Jenáček. Drtiči v první třetině přečkali dvě oslabení, velkou šanci ke skórování si nevypracovali.

Slovácký celek v prostřední části sice hru vyrovnal, místy měl i více ze hry, ale rozjeté Valašské Meziříčí dalo svému soupeři lekci z produktivity a nekompromisně trestalo každou chybu v domácí defenzivě.

Ve 25. minutě potrestal Apolenář nedovolený zákrok Miklíka, když v přesilové hře zvýšil na 2:0. Hodonín vrátil do hry právě zkušený bek, jenž odčinil svůj předcházející prohřešek a svým prvním gólem v letošní sezoně snížil na rozdíl jediné branky.

Drtiči po kontaktním gólu ožili, sahali po vyrovnání, ale nakonec neuspěli a na druhé straně přišla studená sprcha v podobě třetího gólu. Po přihrávce Pořického udeřil Křivohlávek. V závěru druhé třetiny ještě udeřil Weintritt, který zakončil skvělý individuální průnik Urbance a bylo to 1:4.

Bobři své vedení v závěrečné periodě ještě navýšili. Ve 43. minutě se proti bývalému klubu prosadil Goiš a deset minut před koncem skóroval i obránce Ďurkáč.

Drtiči to nezabalili, dál se snažili hrát, útočili. Za snahu byli odměněni druhou branku, po střele Giantsintova se prosadil dorážející Jeneček.

Poslední slovo měl ale hostující Pořický, který upravil na konečných 2:7.

2. hokejová liga, skupina východ, dohrávka 1. kola -

SHK Drtiči Hodonín – HC Bobři Valašské Meziříčí 2:7 (0:1,1:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 26. Miklík (Komínek, Balán), 53. Janeček (Giacintov) – 8. Šimon Jenáček (Kuchařík), 25. Apolenář (Goiš, Mošnička), 35. Křivohlávek (Pořický), 39. Weintritt (Urbanec), 43. Goiš (Apolenář), 51. Ďurkáč (Kozubík), 56. Pořický (Křivohlávek). Rozhodčí: Grygera – Kráľ, Blažek. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. Diváci: 343. Průběh utkání: 0:2, 1:2, 1:6, 2:6, 2:7.

Hodonín: Micka (Martinčík) – Miklík, Hefka, Dřímal, Mikulík, Sedláček, Fišera – Giacintov, Komínek, Janás, Matula, Balán, Lekeš, Marek, Janeček, Handl, Hložánek.

Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) – Báchor, Ďurkáč, Holiš, Mošnička, Vosátko, Š. Jenáček, J. Jenáček – Goiš, Apolenář, Finsterle – Andris, Křivohlávek, Pořický – Kuchařík, Urbanec, Weintritt – Stodůlka, Kozubík.