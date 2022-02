Trenér Janás se naopak proti Žďáru musel obejít bez kapitána Miklíka a dalšího beka Hohla. Ani hosté z Vysočiny nedorazili na Slovácko kompletní.

První třetina nabídla vyrovnaný hokej s několika šancemi a střelami, gólmani Kořének se Slámou se ale činili, a tak šly oba týmy do kabiny za bezbrankového stavu.

Statečný výkon nestačil. Házenkářky Hodonína skončily v semifinále poháru

Dvě nuly na světelné tabuli svítili ještě chvíli po změně stran. Nic na tom nezměnilo vyloučení hostujícího Macka ani dva tresty pro Hefku a Pchalina.

Dlouhé čekání na první gól utnul až ve 29. minutě Růžička. Zkušený útočník se prosadil po asistenci Pchalina, proti Plamenům si připsal pátou branku sezony.

Vzápětí se do statistik zapsal další ruský hokejista v modrooranžových barvách. Po tom, co Drtiči po Komínkově nedovoleném zákroku přečkali další oslabení, zvýšil v závěru druhé třetiny Levitskij na 2:0.

Hodonín hrál dál dobře. Vzadu pozorně, důrazně, směrem dopředu aktivně. Domácí si v úvodu závěrečné části vynutili další faul soupeře a přesilovku konečně využili. Spolupráci Komínka s Růžičkou zakončil Hložánek a bylo to již o tři góly.

Plameny to ale nezabalily, snažily se protivníkovi cestu za výhrou znepříjemnit, což se jim částečně povedlo. V 54. minutě snížil Jícha a hosté zavětřili šanci na zvrat.

Ligu vyměnil za výkopové práce. Byl jsem palič, říká po konci kariéry Hlúpik

Domácí si ale konec střetnutí pohlídali, zápas dovedli do vítězného konce.

Drtiči se pokusí na středeční triumf nad Žďárem navázat v sobotu v Kopřivnici.

2. hokejová liga, skupina východ, 37. kolo -

SHK Drtiči Hodonín – SKLH Žďár nad Sázavou 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 29. Růžička (Pchalin), 36. Levitskii (Komínek, Škápik), 45. Hložánek (Komínek, Růžička) – 54. Jícha (Martínek, Vašíček). Rozhodčí: Blaha - Mikšík, Kučera. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. Diváci: 310. Průběh zápasu: 3:0, 3:1.

Hodonín: Kořének (Malyshev) – Sedláček, Mikulík, Škápik, Pchalin – Lekeš, Marek, Hrazdira, Hložánek, Handl, Janás, Levitski, Komínek, Růžička, Hefka, Romančík. Trenér: Janás.

Žďár nad Sázavou: Sláma (Čáp) – Vašíček, Váňa, Macek, Pleva, Pražák, Půža – Čermák, Štola, Adam, Bureš, Wasserbauer, Prokš, Jícha, Chlubna, Martínek. Trenér: Sobotka.

TRENÉR DRTIČŮ JANÁS: VYŠLO NÁM RIZIKO. NASTOUPILI I HRÁČI, CO BY JINDY NEHRÁLI



„Po čtyřech prohrách jsme dnes doma brali tři body za výhru 3:1. Do zápasu šli všichni ti, co mohou hrát, a i ti, kteří by momentálně za jiných okolnosti kvůli zranění nehráli. Touhle cestou jim děkuji za výkon a za přístup. Před zápasem jsem se rozhodl hrát na čtyři beky, což bylo velké riziko, ale nakonec to vyšlo a kluci týmovou hrou a jistým, výborně chytajícím Kořénkem, uhráli zápas a odměnili se domácímu publiku. Diváci viděli vyrovnaný zápas, který rozhodla druhá třetina. V ní jsme po individuální akci Růžičky šli do vedení. Posléze jsme ve výborně sehrané přesilové hře a ideálním uvolnění v předbrankovém prostoru Levitským zvýšili na 2:0. Ve třetí periodě jsme si již chtěli pohlídat střední pásmo a být aktivní na kotouči v útočné pásmu. Po tlaku a faulu hostů jsme sehráli další vynikající přesilovku na jejímž konci byl gól Hložánka. Kluci perfektně rozebrali obranu hosti a navýšili vedení na 3:0. Hosté dostali šanci své hry v početní výhodě, když upravili na konečných 3:1. Jsme rádi, že jsme uhráli výhru a porazili mužstvo, které bojuje o play-off. My chceme základní část dohrát úspěšně a upevnit si sebevědomí do zbytku sezony, tedy do baráže.“



Trenér SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás