Hodonínským druholigovým hokejistům vstup do sezony nevyšel. Po úvodních dvou porážkách ve Žďáru nad Sázavou a doma s Kopřivnicí zůstávají jako jediný tým ve východní skupině na nule. Z poslední osmé příčky se pokusí odrazit ve středu večer v Brně, kde se postaví béčku Komety. Utkání čtvrtého kola začíná ve Winning Group Areně v osmnáct hodin.

Drtiči věří, že se jim proti jihomoravskému rivalovi, který ve třech kolech získal jenom bod, utnout špatný start a vylepšit dosavadní dojem.

Jednoduché to mít zase nebudou, k bodům potřebují zlepšit útočnou fázi, zjednodušit hru, zvýšit produktivitu, vyvarovat se zbytečných faulů i chyb.

Ano béčko Komety, které má na soupisce i některé známé hráče, včetně Tomáše Malce, Jozefa Kováčika, Kamila Brabence nebo Patrika Moskala, ale v úvodu sezony nezáří.

Nově vzniklý tým postupně podlehl Opavě, Velkému Meziříčí a Novému Jičínu, ze tří zápasů vydoloval jediný bod.

„Máme vytvořený základ, dá se říct jádro, se kterým počítáme. Chceme to stavět na klucích, kteří prošli Kometou a mají ke klubu vztah. Ať už to jsou borci, kteří prošli naší mládeží, hráli nižší soutěže a do vyšších lig se nedostali. U hokeje chtěli ale dál zůstat a být součástí komeťácké rodiny. Myslím si, že tým nebude špatný a pro fanoušky může být druhá liga velkým lákadlem,“ je přesvědčený,“ říká sportovní ředitel Komety Jan Zachrla.

Hlavním trenérem Komety B je Jan Konečný, pomáhá mu asistent Jiří Otoupalík.