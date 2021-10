„Dostali jsme jednu knedlu a rázem máme problém, i když jsme měli tlak a opticky jsme byli po celý zápas lepší. Trochu nás zabrzdila i neproměněná přesilovka pět na tři. Trénujeme to v jednom složení a asi s tím budeme muset něco udělat, zkusit tam dát někoho jiného," dodal závěrem.

Trenér Slezanu Aleš Tomášek byl naopak po další ztrátě hodně rozladěný. „Od začátku soutěže máme problém s koncovkou, trápíme se v ní. Bohužel to nejde starším a těm, kteří by ty šance proměňovat měli. Proto ten zápas takto vypadá,“ posteskl si.

„Ve druhé třetině měla hra vysoké tempo a my velkou bojovností, kterou ještě podpořil skvělý Kubáň v brance, jsme třetinu uhráli bez branek. V závěrečné části jsme zvýšili krásným gólem Balána na 2:0. Vytvářeli jsme si další příležitosti. V závěru mohl Růža (Růžička – pozn. red.) srazit Opavu do kolen. Bohužel domácí z brejku snížili na 2:1. Závěr jsme si ale již pohlídali a slavíme první výhru,“ radoval se kouč Drtičů.

Hosté se ve Slezsku dostali do utkání až po úvodní desetiminutovce a třech velkých šancích soupeře. „Najednou z nás spadla nervozita z předchozích proher a začali jsme si vytvářet šance. Jednu z nich jsme po krásné kombinaci Komínkem proměnili,“ uvedl Janás.

Hodonínskému trenérovi Tiboru Janásovi se sobotní utkání hodnotilo o poznání lépe než ty předcházející, prohrané. „ Kluci podali zodpovědný výkon. Výsledek jsme ukopali bojovností a o to nám od začátku jde. I nadále zůstáváme pokorní. Víme, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Musíme zlepšené výkony a výhru z Opavy potvrdit ve středu doma proti Velkému Meziříčí,“ prohlásil Janás.

Třikrát to nevyšlo, na čtvrtý pokus se už dočkali. Hodonínští hokejisté v 5. kole východní skupiny druhé ligy udolali Opavu 2:1. Bojovným hostům tři body vystřelily opory Komínek s Balánem, za domácí snižoval jen Vašenka, který ve 48. minutě připravil výtečně chytajícího gólman Kubáně o vychytanou nulu.

