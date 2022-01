Byť to při pohledu na tabulku stále nevypadá, Drtiči prožívají příjemné období. Z posledních devíti zápasů bodovali hned sedmkrát, naprázdno vyšli jen v Kopřivnici a doma s Novým Jičínem.

Poslední tři duely ale zvládli skvěle. Opřít se mohli nejen o výtečného gólmana Kořénka, ale i poctivý kolektivní výkon, velkou bojovnost.

Tu ukázali i po návratu z karantény, když venku přetlačili Opavu. Teď je před nimi ale další těžká šichta s Velkým Meziříčím.

Celek z Vysočiny se v tabulce nachází na šestém místě s 42 body z 32 odehraných zápasů. Patří jim také nelichotivé první místo, co se týče obdržených gólů, když v průměru inkasují 3,85 gólů na zápas.

V posledních třech zápasech však svěřenci trenéra Karla Vejmelky vytěžili osm bodů, když postupně zdolali vedoucí Valašské Meziříčí, Žďár nad Sázavou a naposledy i Nový Jičín.

Ďáblové jeli do Velkého Meziříčí a byl to jejich čtvrtý venkovní zápas v řadě, z nichž vyhráli pouze první utkání. Severomoravané sice na Vysočině nastoupili se skvěle chytajícím Galuškou, který zneškodnil 47 střel domácího celku, ale na body to i tak nestačilo.

Po první třetině odcházeli novojičínští do šatny s jednogólovým vedením. Ve druhé třetině byli domácí velmi aktivní, což vedlo ke srovnání. Ve třetí části se dostali domácí do vedení, ale Ďáblům se podařilo rychle srovnat. Rozhodují gól padl 37 sekund před koncem základní hrací doby, na který už nedokázali Ďáblové odpovědět.

„Utkání se mi těžko hodnotí, protože jsme dostali gól v poslední minutě. Klukům musím dneska poděkovat, opravdu ten zápas odmakali a minimálně bod jsme si zasloužili. Bohužel takový je hokej a rozhodla branka v poslední minutě, na kterou se nám už nepodařilo odpovědět,“ uvedl k zápasu na klubovém webu hostující kouč Kamil Gebauer.

Nejproduktivnějším hráčem a zároveň nejlepším střelcem Velkého Meziříčí je Ondřej Malec s 36 kanadskými body (23+13). Pouze o dva kanadské body méně má David Křenek (16+18), třetí v týmové produktivitě je Tomáš Střecha (14+19).

Nejproduktivnějším obránce je Petr Slabý, který nasbíral 19 kanadských bodů (5+14).

Drtiče táhne Tomáš Komínek. Zkušený útočník je nejproduktivnějším hodonínského týmu, ale celé východní skupiny. V jednatřiceti zápasech zaznamenal 22 branek a k nim přidal 16 asistencí. Devatenáct bodů nastřádali Michal Romančík s Davidem Janásem.

Statistikám obránců kraluje se čtrnácti body kapitán Martin Miklík.