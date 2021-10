Zda se to povede už na Valašsku, ukáže utkání 8. kola východní skupiny druhé ligy, které začíná v sedmnáct hodin.

Drtiči s Bobry ještě nehráli, protože zahajovací duel letošní sezony byl po vzájemné dohodě obou klubů odložen na středu 10. listopadu. Tradiční druholigoví rivalové se utkají až v sobotu. O žádnou selanku znovu nepůjde. Oba týmy chtějí vyhrát, potěšit fanoušky, kterým leccos dluží.

„Po výkonu v Novém Jičíně, kde jsme měli brát tři body, ale kde jsme se o ně sami obrali, máme možnost reparátu v utkání s Valašským Meziříčím. Jednoznačným favoritem střetnutí jsou domácí. My se pokusíme podat co nejlepší výkon a prolomit střeleckou mizérii,“ prohlásil hodonínský trenér Tibor Janás.

Dlouhodobě mimo hru jsou útočníci Hložánek s Lekešem, nad dalšími hráči visí otazník. „Kdo nastoupí do zápasu se uvidí až po večerním pátečním tréninku,“ dodal Janás.

Druholigové Valašské Meziříčí se rozhodlo před letošní sezonou k velké změně. Do nového ročníku totiž vstoupilo s novým logem, které podle webu Bobrů přináší modernější a dynamičtější vzhled a společně s nově nastaveným grafickým vizuálem mění prezentaci klubu.

„Jedním z hlavních důvodů pro změnu bylo i využití v on-line prostředí, kterému se nová podoba Bobra více přizpůsobuje. S tímto aspektem se před patnácti lety příliš nepočítalo a trendu změny identity tak Bobři neunikli," vysvětluje klub své rozhodnutí.

Bobrům ale ani nová image lepší výsledky nepřinesla. Valaši nevstoupili do sezony zrovna ideálně, o to větší hlad po bodech však budou mít v utkání právě proti Hodonínu.

Navíc, když jsou borci z Valašského Meziříčí označováni jako favorit naší skupiny. „Tyto vyjádření jsem četl. Podle jmen to asi vypadá, že budeme, nechci říct přímo favoriti, ale hrát někde nahoře. Všechny mančafty v lize mají několik borců, kteří hráli výše než ve druhé lize, takže soutěž bude vyrovnaná a uvidíme, jak se do toho projeví zranění, střídavé starty a podobně. Našim cílem je dostat se do play-off a tomu chceme podřídit všechno,“ řekl pro klubový web hlavní trenér Bobrů Lukáš Plšek.

Někdejší vynikající brankář má aktuálně k dispozici dva gólmany. Stálici Jiřího Slováka doplňuje David Sachr, který se už v minulých sezónách osvědčil jako jistota mezi třemi tyčemi. Ten však dres Bobrů oblékne formou střídavých startů ze Vsetína, a kdykoliv může absentovat kvůli nominaci na utkání Chance ligy.

V obraně se do role nejzkušenějšího obránce pasuje Stanislav Báchor. Ten už má za Bobry odehráno takřka 150 zápasů a další starty přidává v letošním ročníku. Vedle něj se mohou Bobři spolehnout i na navrátilce Jakuba Ďurkáče, od něhož se taktéž bude očekávat, že se chopí role stabilního obránce.

Velkou zbraníValašského Meziříčí však má být hlavně útok. Extraligové zkušenosti mají Martin Podešva, Jiří Goiš, Lukáš Finsterle i Jan Křivohlávek. Stabilně o soutěž výše, tedy v první lize, hráli René Kajaba, Tomáš Vávra a Jakub Pořický.

Už loni Valaši oznámili příchod Tomáše Urbance, který se vrátil do Česka ze zámoří avšak kvůli omezené sezóně odehrál jen čtyři zápasy, které mu stačily na dva gólové zářezy.

Kariéru si navíc protahuje nejstarší člen kádru a mohutný forvard Ondřej Martiník, pro něhož je to už čtrnáctá sezona ve Valašském Meziříčí!

Bobři v posledním utkání přehráli béčko Komety Brno 4:1.Hosté se již v páté minutě utkání ujali vedení, Bobři však v dalším průběhu zápasu kontrovali hned čtyřmi odpověďmi a s jistým Sachrem v brankovišti si dokráčeli k tříbodovému vítězství.

„Klukům absolutně nemám co vytknout, od začátku do konce to odmakali. I když jsme po první třetině prohrávali 0:1, tak jsme přesto hráli dobře a měli hodně střel. Vítězství bylo podpořené výborným Davidem Sachrem i hrou obrany. Zaslouženě jsme vyhráli," pochvaloval si pro klubovou televizi hlavní kouč Bobrů Lukáš Plšek.