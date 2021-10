Drtiči poprvé v sezoně nedali gól. Bobrům podlehli 0:3, navíc přišli o Růžičku

„Výsledek hovoří za vše. Bez vstřeleného gólu prostě nemůžeme uspět. Do šancí se dostaneme, ale přetavit je v gól nedokážeme. V zakončení máme problém,“ ví hodonínský kouč Tibor Janás.

„Je to samozřejmě hodně o psychice každého hráče. K tomu se přidá, jak už to tak bývá, i zranění klíčových hráčů. Dnes nedohrál Růžička, navíc to vypadá na dlouhodobé zranění,“ mrzí trenéra Drtičů.

„Valašské Meziříčí má zkušený tým, ale šance na bodový zisk trval dvě třetiny. V té třetí nám domácí odskočili na 3:0 a o osudu utkání bylo rozhodnuto,“ dodal zklamaně.

Valaši naopak opěvují střelce branek Vávru, Křivohlávka a Apolenáře. Domácí trenér Lukáš Plšek v utkání prostřídal oba brankáře.

„Na zápas jsme se hlavně v hlavách připravovali celý týden. Dnes jsme ten zápas měli od začátku do konce pod kontrolou, možná jsme si mohli víc pomoct v přesilovkách. Ale i za cenu čtyř zraněných hráčů jsme to dnes dotáhli do vítězného konce, bereme tři body a jsme rádi, že se konečně v tabulce posouváme na pozice zaručující play-off,“ těší Plška.

Drtiči se vlastním fanouškům představí zase ve středu, kdy na Zimním stadionu Václava Nedomanského vyzvou od osmnácti hodin Žďár nad Sázavou.

2. hokejová liga, 8. kolo -

HC Bobři Valašské Meziříčí – SHK Drtiči Hodonín 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Vávra (Podešva, Goiš), 45. Křivohlávek (Vosátko, Martiník), 46. Apolenář (Vávra, Podešva). Rozhodčí: Škach – Bubela, Mikšík. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 206. Střely na branku: 31:20. Průběh utkání: 3:0.

Valašské Meziříčí: Sachr (21. Slovák) – Ďurkáč, Báchor, Martiník, Vosátko, Holiš, Kamas, Weintritt – Goiš, Vávra, Podešva – Apolenář, Křivohlávek, Finsterle – Kozubík, Andris, Kuchařík – Stodůlka, Vavřík, Urbanec.

Hodonín: Kubáň (Martinčík) – Tomáš Dřímal, Hefka, Miklík, Hohl, Gabrhelík, Sedláček, Fišera, Krejčí – Janás, Komínek, Dobša, Tadeáš Dřímal, Marek, Balán, Rozsahegyi, Růžička, Giatsintov, Romančík, Podlaha, Janeček.